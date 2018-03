EEUU teme estar ante otro 'Unabomber', el terrorista que tuvo 17 años en jaque al FBI Una foto de Kaczynski y del retrato robot elaborado por el FBI para su captura. Los ataques de Theodore Kaczynski causaron tres muertes y solo pudo ser capturado en 1996 cuando su hermano reconoció su forma de escribir en un manifiesto que envió a la prensa JON GARAY Miércoles, 21 marzo 2018, 00:19

Cuatro atentados con paquetes bomba en diez días en Austin tienen desconcertadas a las autoridades estadounidenses. Sin rastro del terrorismo islámico, los tres primeros ataques tuvieron como destinatarios a miembros de minorías raciales -dos familias negras y una hispana-, pero en el último se trataba de dos jóvenes de piel blanca, con lo que se desvanece también la pista del odio racial. Tampoco se han buscado lugares masificados para multiplicar el número de víctimas, ya que recibían los artefactos en sus casas y, en el último caso, paseaban en bici cuando pisaron el cable que activó la bomba. Son más de 500 los agentes del FBI movilizados en la caza del terrorista o terroristas que están detrás de estos ataques. La recompensa asciende ya a los 115.000 dólares (93.000 euros). ¿Es otro 'Unabomber', aquel terrorista que durante 17 años envió cartas-bomba y puso en jaque a las fuerzas de seguridad de la primera potencia mundial y que solo pudo ser detenido abril de 1996?

Theodore Kaczynski fue -es, ya que vive desde entonces encerrado en prisión de máxima seguridad- un genio de las matemáticas que con 16 años ingresó en la universidad de Harvard. Una prueba de inteligencia había desvelado en su infancia que tenía un cociente intelectual de 167, superior incluso al de Albert Einstein o Stephen Hawking (160). Nacido el 22 de mayo de 1942 en Chicago en el seno de una familia de origen polaco, esa misma inteligencia marcaría su vida. Las autoridades educativas decidieron adelantarle varios cursos, lo que le situó con compañeros varios años mayores que le insultaban y le sometían a pesadas bromas. Una víctima del bullying antes de que se llamara así.

Encerrado en sí mismo y con graves problemas para socializar, en la universidad participó sin saberlo en un experimento de la CIA sobre el control de la personalidad. Consistía, entre otras cosas, en atarle a una silla y, conectado a electrodos que registraban su actividad cerebral, le presionaban psicológicamente para comprobar sus reacciones. Así, durante tres años.

Kaczynski, en 1998. / Afp

Una vez licenciado en Harvard en 1962 y obtenido el doctorado por la universidad de Michigan, logró una plaza como profesor en la prestigiosa universidad de Berkeley en 1967. Duraría solo dos años. Tras dimitir, se trasladó a casa de sus padres, paso previo para recluirse en una cabaña contruida por él mismo en medio de las montañas de Montana. Viviría sin electricidad ni agua corriente y alimentándose de lo que cazaba y recolectaba.

Protagonista de una serie 'Manhunt: Unabomber' La figura de Kaczynski ha dado lugar también a una miniserie producida por Discovery Channel. Estrenada en España el pasado mes de diciembre, cuenta con ocho capítulos y ha sido aplaudida por la crítica.

Fue desde allí desde donde comenzaría a mandar los paquetes-bomba que tendrían en jaque al FBI durante casi dos décadas. El primero tuvo lugar en 1978. Su destinatario, un profesor de ingeniería. Sus siguientes ataques tuvieron como objetivo trabajadores de aerolíneas. Incluso pretendió hacer estallar un pequeño artefacto en un avión. Fue así como las autoridades acabaron llamándole 'Unabomb', acrónimo de 'University and Airline Bomber'. Tres personas murieron en sus 16 ataques: un publicitario neoyorquino, el presidente de la Asociación Forestal de California y el propietario de una tienda de computadores. Otras 23 resultaron heridas.

Su hermano, la clave

A lo largo de estas dos décadas, el desconcierto en el FBI fue total. Ni una pista, ni un cabello, ni una huella. Nada. Sus expertos llegaron a pensar incluso que el hombre detrás de aquellos atentados era un mecánico de aviones con escasa formación. Ofrecieron una recompensa de un millón de dólares de la época. En esta tesitura, se apostó por una alternativa inverosímil. Kaczynski había enviado a varios grandes medios de comunicación un manifiesto en el que denunciaba la desastrosa influencia de la tecnología en la sociedad y planteaba como solución la vuelta a la naturaleza, como él había hecho. 'La sociedad industrial y su futuro', se titulaba. De no acceder, continuaría con el envío de los paquetes-bomba. Tras tres meses de intensos debates, tanto 'The New York Times' como 'The Washington Post' decidieron publicarlo el 19 de septiembre de 1995.

La esperanza de los investigadores pasaba por que alguien reconociera al autor por su forma de escribir. Así fue. Quien le reconoció fue su hermano. Finalmente, Kaczynski fue arrestado el 4 de abril de 1996 en aquella cabaña perdida en medio de la nada. Fue condenado a cadena perpetua.