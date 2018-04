Capturan a un asesino en serie buscado en California durante 40 años Las autoridades muestran una foto del detenido, Joseph James DeAngelo. / AFP El último caso registrado fue en mayo de 1986 COLPISA / AFP Miércoles, 25 abril 2018, 23:13

Un caso sin resolver durante décadas podría finalmente cerrarse: la Policía arrestó a un hombre que supuestamente fue el responsable de 12 asesinatos y 45 violaciones entre 1976 y 1986. Las autoridades de Sacramento informaron el miércoles la detención de Jospeh James DeAngelo, de 72 años, acusado de asesinato en varios condados de California.

«La magnitud de este caso demandaba que fuera resuelto», dijo la fiscal de Sacramento Anne Marie Schubert en una conferencia de prensa. Pruebas de ADN permitieron a las autoridades identificar a DeAngelo de ser el 'Golden State killer' (asesino del Estado Dorado, como se denomina a California), que comenzó sus ataques en el verano de 1976 en los suburbios de Sacramento. El también llamado 'East Area Rapist' (violador de la zona este) y 'Original Nightstalker' (primer acosador de la noche) entraba, según el FBI, a las casas en la noche y amarraba a sus víctimas mujeres, violando a muchas de ellas.

«Podemos decir que en los últimos dos días, mientras varias pistas apuntaban hacia este individuo, comenzamos a vigilarlo, pudimos conseguir algunas pruebas de ADN y pudimos confirmar lo que todos ya sabíamos, que teníamos al hombre», señaló el sheriff de Sacramento, Scott Jones. El arresto se realizó el martes de tarde, precisó el oficial.

En la rueda de prensa, las autoridades mostraron la fotografía del acusado, blanco, con los cabellos canosos. Según Jones, DeAngelo fue policía entre 1973 y 1979, los últimos tres años en Auburn -cerca de Sacramento-, de donde fue despedido por hurto. «Es muy posible que estuviera cometiendo estos crímenes durante el tiempo que era policía».

El FBI -que ofrecía hace dos años una recompensa de 50.000 dólares por información que llevara a su arresto- indicó que entre 1976 y 1986, el hombre cometió 12 homicidios, 45 violaciones y 120 robos residenciales. El rango de edad de sus víctimas fue entre 13 y 41 años. La fiscal Schubert señaló que tienen previsto sumar más cargos a medida que lleguen más pruebas de ADN.

Estos crímenes inspiraron el exitoso libro de Michelle McNamara 'I'll Be Gone in the Dark' (en español algo como 'Desapareceré en la oscuridad'), que fue publicado este año y despertó nuevo interés en el caso. Jones dijo que el libro generó que nuevas pistas llegaran a las autoridades.

El actor y cómico Patton Oswalt, esposo de McNamara (que murió hace dos años a los 46 años), celebró la noticia en Twitter. «Creo que lo atrapaste Michelle». «Si realmente atraparon al #GoldenStateKiller, espero poder verlo. No para regodearme ni quedarme boquiabierto sino para hacerle las preguntas formuladas» en el libro de su esposa.

DeAngelo vivía en Citrus Heights, un suburbio de Sacramento. Su casa fue requisada por la policía el miércoles. «Me aterra pensar que este hombre podría haber saltado la cerca y venir a mi patio trasero. Tengo hijos», dijo al diario Sacramento Bee, Beth Walsh, que vive detrás de la casa de DeAngelo en una calle adyacente.

Después de violar y asesinar a sus víctimas, el atacante llevaba consigo cosas como dinero, joyas y documentos. Y aunque la mayoría de los asaltos fueron cometidos en Sacramento, las pruebas de ADN lo conectan a otros ataques en la zona de San Francisco y el sur del estado.

En aquellos días «todo el mundo estaba en pánico», dijo el agente del FBI Marcus Knutson citado en el sitio web del organismo. «Teníamos a gente durmiendo con escopetas, teníamos a gente comprando perros, la gente estaba aterrorizada y con toda razón. Este hombre estaba aterrorizando a la comunidad».

El último caso registrado, según el FBI, fue en mayo de 1986, con la violación y asesinato de una joven de 18 años en Irvine, 680 km al sur de la capital californiana.

Su quinta víctima, Jane Carson-Sandler, dijo al diario The Island Packet que había sido informada del arresto. «Me enteré esta mañana», dijo la mujer, que fue atacada en su casa de Citrus Heights el 5 de octubre de 1976. «Estoy abrumada por la alegría. He estado llorando», añadió la víctima, que escribió un libro sobre su experiencia y participó en un documental sobre el caso.