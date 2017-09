Una turista bilbaína atrapada por el huracán 'María' en Punta Cana: «No podemos ni salir del hotel» Empleados del hotel de Playa Bávaro donde se aloja la bilbaína retiran el mobiliario por precación. «Han suspendido todas las excursiones y cerrado los colegios y centros de trabajo», relata la joven, que mañana tenía que volar de vuelta a España y no sabe aún nada de su vuelo YOLANDA VEIGA Miércoles, 20 septiembre 2017, 20:48

Playa Bávaro se vende en las agencias de viajes como «el paraíso soñado» que realmente es. Pero hoy se ha convertido un callejón que ha atrapado a miles de personas, que no pueden hacer sino mirar a un cielo que no veían tan negro hacía tiempo.

El huracán 'María', que ha crecido inesperadamente de magnitud hasta alcanzar la escala 4, ha dejado en Puerto Rico una devastadora estampa de tejados levantados, cristales rotos, árboles derribados y 10.000 personas trasladadas a refugios improvisados. Y ahora avanza hacia República Dominicana. Allí, en el extremo este de la isla, Punta Cana, la joya turística del país. Ese paraíso del que hablan las agencias y que hoy es un nubarrón amenazante.

«Estamos a 70 kilómetros del huracán, atrapados. Tenía que volar mañana pero no sé nada de mi vuelo ni lo sabremos hasta mañana a mediodía, se han suspendido muchas rutas. Nos dicen que hay alteraciones hasta el próximo martes y el lunes tengo que ir a trabajar... Si perdemos el vuelo perderemos también la conexion a Bilbao...». El testimonio es de Teresa, una joven bilbaína que pasa una semana de vacaciones con su pareja en República Dominicana. Relata el susto por WhatsApp, aunque la conexión del hotel, donde hay alojados casi un centenar de españoles, se cae a cada momento. «Hay ráfagas de viento fuertes y lluvia que se han intensificado desde ayer».

La lluvia y el viento ha obligado a suspender las excursiones y actividades al aire libre.

Las noticias de la inevitable entrada de 'María' en la isla caribeña ha sorprendido a la mayoría de los turistas de Punta Cana a la hora del desayuno (allí son seis horas menos que en España), y pese a todo un pequeño grupo de turistas alojados en el mismo hotel que Teresa se ha animado a salir «a hacer shopping». «Están suspendidas todas las excursiones y no hay colegio ni trabajo hasta el lunes. No es que haya prohibición expresa de momento pero en la recepción no recomiendan que nos acerquemos a la playa».

Y las previsiones son peores aún. «Se prevé que haya inundaciones en esta zona. Nos han dicho que nos informarán por si necesitaran hacernos llegar a las habitaciones un kit con comida».

«No nos van a evacuar porque el hotel es confortable»

Mientras esperan la llegada de las horas más críticas, los empleados del hotel de Playa Bávaro se afanan en recoger cojines y asientos donde hasta ayer los turistas tomaban zumos de frutas mirando a una piscina y en la que hoy no se atreve a bañarse nadie. Lo urgente ahora es solucionar cómo volver a casa y compartir el exiguo wifi para avisar a la familia en casa. «No nos van a evacuar porque el hotel es confortable aunque nos recomiendan no salir a la calle y las agencias que ofrecen excursiones las han suspendido hasta el viernes a causa de la lluvia y el viento. Llover, llueve muchísimo».

Una situación que ha sorprendido a turistas y lugareños en República Dominicana por la virulencia. «Ya nos habíamos librado del huracán 'Irma' por los pelos y de 'Jose' y ahora nos viene éste...», se lamenta Teresa, que no sabe ya cómo pasar las horas en el hotel. «Aquí los trabajadores están recogiendo todo el mobiliario y, mientras, unos monitores dando clases de baile...».