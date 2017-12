El Carnaval de Haro fija la Paz como eje central de todas sus actividades Una comparsa desfila por la Calle de la Ventilla durante los Carnavales celebrados el pasado año en la ciudad jarrera. / R. Solano El borrador del programa convierte el concurso de disfraces en la propuesta más relevante de un ciclo que acepta la posibilidad de no poder acceder a la plaza el 10 y 11 de febrero ROBERTO RIVERA Sábado, 30 diciembre 2017, 23:14

El departamento municipal de Festejos gana tiempo, al no contemplar la convocatoria de una comisión informativa en la que se aborde la cuestión de forma presencial, y traslada a los concejales que integran ese órgano consultivo el borrador de actos que se desarrollarán los días 10 y 11 de febrero con motivo de la celebración del Carnaval popular de Haro.

Lo hace instando a los representantes de las diferentes fuerzas políticas a trasladar, por la misma vía y a través del Centro de Cultura, todas sus sugerencias y consideraciones. Y contemplando, por encima de todo, que el eje geográfico de los actos que aparecen en el calendario provisional será la Plaza de la Paz, hoy en día en obras, aunque se reconozca al mismo tiempo que este extremo queda supeditado a la conclusión de los trabajos de renovación de redes y reurbanización que se están ejecutando en la plaza mayor del municipio.

La cúpula municipal, viene a apuntarse en la comunicación remitida, espera a la evolución de ambas tareas, confiada en que para esa fecha se prodrá acceder a su superficie y convertirla, de esa manera, en punto de destino de los desfiles que se anuncian dentro del programa sujeto a estudio.

Éste arranca, en concreto, el sábado 10 con la concentración de los grupos participantes en el desfile central de disfraces, a las siete y media de la tarde y en la Calle Julián Fernández Ollero, más concretamente en la confluencia con la Avenida San Millán, tal y como se ha venido haciendo en los últimos años.

La comitiva enfilará desde allí hacia la Paz después de atravesar por Plaza de Castañares, La Ventilla, Plaza de la Cruz, Lucrecia Arana, Prim y Sánchez del Río, desembocando por el arco del Consistorio en la plaza mayor tras un recorrido que se pondrá en marcha, siempre de acuerdo con el plan avanzado por el equipo de gobierno, a las ocho y cuarto de la tarde.

La lectura del pregón, en ese mismo escenario, dará paso a la entrega de los premios correspondientes al concurso de disfraces que vuelve a plantearse, una vez más, como incentivo a la participación de los jarreros en el desfile de Carnaval, debidamente caraterizados para la ocasión.

Para ello se establecen, dentro de sus bases, premios que van desde los 210 euros que recibirán cada una de las cinco comparsas de veinte o más componentes que sean seleccionadas por el jurado, los 175 que se ofertan a los tres mejores grupos de entre diez y diecinueve integrantes, los 125 que se otorgará a la mejora de las formaciones de entre seis y nueve miembros, los 100 que recibirá la mejor valorada de cuantas desfilen con un mínimo de tres y un máximo de cinco personas, y los 75 que se reservan para el mejor disfraz individual o de pareja, según especifica el borrador al que ha tenido acceso este periódico.

Se procederá, no obstante, a la entrega de otros galardones que se consideran «especiales» y que podrían acumularse a cualquiera de los enumerados anteriormente.

Uno de ellos reconocerá al ‘mejor diseño’ con un premio en metálico de 75 euros, otro a la mejor animación’ con idéntica cantidad y el último al mejor de los disfraces relacionados con el mundo del vino con 100 euros.

Todo ello manteniendo, como se venía haciendo, la concesión de una «ayuda a la participación» de comparsas de al menos veinte miembros, aunque para la obtención de los 100 que se concederán en cada caso será necesario inscribirse previamente en el Centro de Cultura, cubrir todo el recorrido del desfile y presentar una coherencia estética que permita considerar la propuesta de carácter colectivo, «tanto en diseño como en contenido».

De no ser así, el tribunal disfruta de capacidad para acordar «que no son beneficiarios de la ayuda por no tener las características mínimas exigidas», y se les retiraría la aportación económica en el hipotético caso se haberles sido asignada.

Eso sí. De inscribirse en esta categoría más de quince formaciones, los 1.500 euros que se reservan en el presupuesto para este fin se repartirían entre los grupos de forma proporcional, sin que ello suponga que se incrementará la subvención en el caso de que la cifra sea inferior a ese número.

El calendario de actos concluirá el domingo 11 con el Carnaval Infantil que se celebrarás en el Polideportivo del Instituto a las cinco y media de la tarde y que contará con animación infantil. En el transcurso del mismo se sortearán dos premios de 100 euros en vales de compra entre los niños disfrazados y se servirá chocolate a los presentes antes de proceder, en ese entorno, a la quema de la sardina.