Voluntariado de Izarbide, o el reto de seguir el ritmo de la tecnología

La asociación de mayores voluntarios en informática de Gipuzkoa celebró ayer en Eibar su asamblea anual

Hablar de nuevas tecnologías no es sencillo en los días en los que vivimos. Lo que ayer tenía un componente novedoso hoy es objeto de uso cotidiano y la semana que viene habrá pasado a ser un recuerdo del pasado. Por eso la necesidad de ponerse las pilas no cesa en ningún grupo de edad, tampoco entre los mayores. Izarbide es el nombre de la asociación de mayores voluntarios en informática de Gipuzkoa, un colectivo que ayer celebró su asamblea anual y lo hizo en la casa de cultura Portalea de Eibar.

Izarbide nació en el año 2002 y su actividad va estrechamente ligada a las 'ciberaulas' que funcionan en distintos municipios con el objetivo de abrir una puerta a los mayores en el contacto con las tecnologías de comunicación. Estos centros cuentan con horas de 'aula abierta' donde, fuera de cursos, las personas mayores pueden acudir a practicar. Llevar un control de las salas y los equipos, y ayudar a las personas que acuden a ellas son una parte importante de la actividad de un colectivo que agrupa a 124 personas en Gipuzkoa.

Eibar cuenta con una 'ciberaula' en el Centro social Untzaga, una sala a la que se suman otras tres en San Sebastián, y una por localidad en Irun, Tolosa, Zarautz, Bergara, Legazpi y Ordizia. La obra social de La Caixa aporta el 90% del presupuesto de esta actividad, por lo que la cita de ayer sirvió para explicar las novedades introducidas de cara a este ejercicio.

Además de la atención a las 'aulas abiertas', la ocupación principal del voluntariado de Izarbide consiste en la participación en los talleres que organiza La Caixa, además de otras actividades de acción local.

Juan Aguesse es vicepresidente de Izarbide y ayer fue el encargado de trasladar al voluntariado los objetivos que se plantean para el año en curso. La mayoría de los participantes acumulan ya varios años de experiencia que les permiten ver una evolución. Aunque la mecánica de trabajo de Izarbide no haya cambiado demasiado la realidad que se encuentran a su alrededor sí lo ha hecho. «Antes, la persona que se había jubilado sabía muy poco de ordenadores, en muchos casos empezaban de cero. Ahora nos encontramos con que la mayoría tienen ya un conocimiento, esto no es algo nuevo para ellos», comentaba Aguesse. Sin embargo, ese cambio que se observa en la última década no impide que hayan aparecido nuevos retos. «Nuestra gran dificultad ahora es Android. Vienen los nietos y nos regalan un móvil que tiene internet, pero eso lo coge la persona mayor y...».

«Ya no es suficiente»

Manejar un ordenador era el reto que se planteaban las personas mayores que se acercaban a una 'ciberaula' diez años atrás. «Antes se hacía mucha incidencia en manejar el Word para escribir textos, navegar en internet y usar Photoshop. Ahora el interés está mucho más centrado en las redes sociales, o en hacer uso de servicios a través de la red, por ejemplo para coger cita en el Ambulatorio», apunta Aguesse.

No es fácil vaticinar los retos a los que se tendrá que enfrentar toda la sociedad en los próximos años. «La tecnología avanza a una velocidad tremenda. Antes pretendíamos manejar un ordenador, pero eso ahora ya no es suficiente» señalaban ayer.

La de ayer no fue la primera ocasión en la que Izarbide celebraba un encuentro en Eibar, aunque en esta ocasión hubo que utilizar el salón de actos de Portalea por cuestión de aforo. La asociación nació con el objetivo de promover el voluntariado de las personas mayores en el ámbito de las nuevas tecnologías en Gipuzkoa a través de la realización de actividades, organización de cursos y reuniones participativas, y la potenciación del voluntariado. En definitiva, trata de fomentar el desarrollo sociocultural de la persona mayor en un entorno en el que las tecnologías tienen una presencia cada vez mayor.