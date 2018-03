Verdad y memoria en el teatro Escena. El Coliseo ha acogido esta semana los últimos ensayos de la obra que se presenta hoy ante el público. / Félix Morquecho Las Jornadas de Teatro se despiden hoy con la obra 'El oxímoron de la abuela' FÉLIX MORQUECHO Jueves, 22 marzo 2018, 22:35

Son varios los ingredientes que atesora la función que pone fin hoy a las Jornadas de Teatro. Por una parte pesa la verdad, el hecho de poner sobre el escenario una historia basada en hechos reales. Por otra hay una cuestión de memoria histórica, de recuperación de lo que estuvo oculto durante años pero debe ser contado para que nunca más vuelva a suceder. Y a esos motivos se suma la cercanía de todos sus integrantes, los eibarreses Maite Lorenzo y Juanma Cano en escena, Natalie Hickey como responsable de la escenografía, Manolo Murillo en la iluminación y el texto del ermuarra José Luis González Blanco.

‘El oxímoron de la abuela’ es una obra que se estrenó en mayo del pasado año en Ermua. En ella se recoge una historia escondida durante años en la familia del autor. En la Galicia de posguerra no era plato de buen gusto recordar el escarnio sufrido por la abuela ni el fusilamiento del abuelo. «Ahí van los hijos del comunista, ¡hay que matarlos!» era banda sonora habitual en unos tiempos oscuros.

El drama que generan siempre las guerras llevó a González Blanco a querer plasmar esa historia en una obra de teatro. Para ello ideó a dos hermanos antagónicos, ella aventurera volcada en la ayuda a los demás, y él historiador con el freno echado. La obra pone sobre el escenario la derrota, la que sufrieron los abuelos y la que se mantuvo constante sobre la familia, y lo hace situada en el día que la selección española de fútbol consiguió el título mundial para ‘La Roja’... vestida de azul.

El diccionario de la RAE usa «silencio atronador» como ejemplo para la definición de oxímoron, y el autor de la obra de teatro que llega hoy al Coliseo añade «atroz» al silencio que ha tapado historias como ésta durante décadas. «A raíz del estreno en Ermua, me pararon dos mujeres para decirme que a sus madres les habían hecho lo mismo» recuerda Blanco. «Hay partes de la historia que están silenciadas, que no son para echar cohetes, pero que hay que contarlas para que no se repitan».

Emoción y responsabilidad

El escenario del Teatro Coliseo acogía esta semana los últimos ensayos de una obra con la que Maite Lorenzo y Juanma Cano se comprometieron sin dudar. «Sentimos mucha emoción y responsabilidad» reconoce Lorenzo. «Lo bueno de estar en las Jornadas de Teatro es que el mensaje de esta función pueda llegar a más sitios. Básicamente elegimos la obra porque queremos difundir su mensaje».

La compañía La Red Teatro se constituyó recientemente y ‘El oxímoron de la abuela’ es la primera obra que produce para los escenarios, ya que el resto de propuestas desarrolladas se ciñe al microteatro. Sin embargo, los dos integrantes saben ya lo que es actuar en las Jornadas de Teatro de Eibar formando parte del elenco de ‘Republicados’. «Estamos encantados y agradecidos por el apoyo de las Jornadas que desde el primer momento quisieron incluírnos por ser una propuesta de Eibar» apunta Cano.

Los meses transcurridos desde el estreno de la obra han hecho que la función de hoy vaya a ser diferente. «La esencia es la misma pero hay cosas que han cambiado. Creemos que es un trabajo más certero con lo que se quiere contar. Ha cambiado para bien, el autor ha incidido en la profundidad de algunas cosas que debía contar y nos sentimos agradecidos por su confianza» señalan.

Javier y Laura son los personajes que desde el siglo XXI miran hacia atrás y desgranan la historia de sus antecesores. El objetivo de los actores es llegar a los espectadores aunque saben que en Eibar, igual que Ermua, contarán con un público que rema a favor. «Hasta ahora nos hemos encontrado con un público amable y aquí vamos a tener mucha gente empujándonos. Pero también es verdad que lo que te perdonan por un lado no te valoran por otro». Las dos caras de la moneda se alternarán en las siguientes funciones de ‘El oxímoron de la abuela’ que llegarán a las provincias de Murcia y Ourense.

La historia que sirve de fondo a la obra ocurrió hace varias décadas pero no es pasado. En otros lugares del mundo las mujeres son las que sufren las mayores vejaciones en tiempos de guerra y frente a ello, Maite Lorenzo define la obra como «la clave para que se solucionen los problemas tan grandes que tenemos». Menos críptico, Juanma Cano define la función como «una historia real, algo que ocurrió, que sigue pasando y que lanza un mensaje necesario en estos tiempos. Pero que si esta obra se hubiera hecho hace cien años sería un mensaje igual de necesario, muy humano».