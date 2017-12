La tómbola solidaria de Ermua abrirá sus puertas el próximo martes día 12 El escaparate del local de la tómbola, con diferentes tipos de objetos. / A. Lasuen Se entregarán más de 2.000 regalos que saldrán de boletos vendidos a un euro, teniendo en cuenta que hay un premio por cada cinco papeletas AINHOA LASUEN Sábado, 9 diciembre 2017, 21:35

La tómbola solidaria de Ermua repartirá este año más de 2.000 regalos entre las personas que se acerquen a su local de la calle Erdikokale. La tienda abrirá y pondrá en marcha su actividad a partir del martes, día 12 de diciembre, a las 17.00 horas.

Esta actividad, tradicional en las fechas navideñas del municipio, destina su recaudación a proyectos humanitarios en los que trabajan ermuarras en todo el mundo. Al igual que en las últimas campañas, parte de la recaudación se destinará a ayudar a familias locales necesitadas, puesto que las responsables de la iniciativa no se abstraen al momento de necesidad que se vive en la sociedad local.

Al igual que en anteriores campañas la tómbola permanecerá abierta, en horario de mañana y tarde, hasta que se consigan entregar todos sus regalos.

Parte de estos regalos se pueden encontrar ya en el escaparate de la tienda que han preparado las voluntarias de la organización.

Gracias a la labor de las mujeres voluntarias que trabajan en esta iniciativa, cada año se recoge un mayor número de materiales y objetos. Las personas que deseen entregar materiales podrán hacerlo durante estos días, preferiblemente antes de que comience la actividad, en la misma tienda.

El funcionamiento de esta tómbola consiste en la compra de unos boletos, al precio de un euro cada uno, y allí mismo se conoce si ha tocado algún artículo o no.

Hay que tener en cuenta que aproximadamente por cada cinco boletos saldrá un premio. Entre los productos expuestos en el local y que pueden tocar gracias a un boleto premiado destacan los que han sido elaborados a mano por las mujeres que colaboran con la iniciativa durante todo el año.

LA TÓMBOLA Apertura. El martes 12 de diciembre, a las 17.00 horas, en la calle Erdikokale. Precio de los boletos. 1 euro. Regalos. Se repartirán más de 2000 regalos.

Por otra parte, se volverá a repetir la iniciativa de los ‘premios de consolación’. Las personas que participen y no les toque regalo en ese momento no deben perder la esperanza, puesto que estos boletos no premiados se pueden introducir en una caja en la que posteriormente se realizará un sorteo. Estos ‘premios de consolación’ serán importantes y se mostrarán al público durante todos los días que dure la iniciativa. Además, en este último caso, no será necesario mirar ningún número porque las organizadoras llaman por teléfono a la persona agraciada.

Voluntarias

El trabajo de las organizadoras, además de preparar y atender la tómbola durante los numerosos días en que permanece abierta, consiste en elaborar, durante todo el año, algunos de los artículos que se sortean en la tienda.

Para ello se reúnen todos los martes y crean las pequeñas obras de arte que posteriormente se colocan en las estanterías de este local. Además recogen y buscan todos los regalos que les aportan, los días precedentes, tanto comerciantes como donantes particulares. Durante el año también seleccionan, etiquetan y envuelven todos los productos.