El teatro y las actividades de grupos locales centran la oferta cultural de mayo La txaranga ermuarra Irulitxa celebra su aniversario este mes de mayo. / Ainhoa Lasuen Habrá Irulitxa, Pispillu, Vertigo rock, intercultural, liburu azoka, letras galegas, noche abierta, Ermuan Bagara y Barixakuetan, entre otros AINHOA LASUEN Lunes, 30 abril 2018, 23:32

Actividades organizadas por colectivos locales convivirán este mes con la programación habitual de teatro y música del municipio. En concreto los actos preparados por las asociaciones ermuarras comenzarán por la celebración de la Fiesta Intercultural, organizada por el Consejo Municipal de Cooperación que contará con diversos actos que se desarrollarán en la plaza Cardenal Orbe.

Los actos con motivo de las Xornadas das Letras Galegas, organizadas por el Centro Gallego de Ermua, se llevarán a cabo entre los días 7 y 13 de este mes.

La 'Euskal liburu ta diska azoka' volverá a Ermua del día 17 al 20. Las actividades se desarrollarán en la plaza Cardenal Orbe.

Este mes también se podrá vivir la Noche Abierta, organizada por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del municipio. Las actividades con este motivo se pondrán en marcha el día 19, a partir de las 22 horas.

El euskera volverá a estar presente este mes, entre los días 25 y 27. Será con la iniciativa Ermuan Bagara que volverá a la plaza y al Ermua Antzokia con diversas actividades.

Amplia oferta teatral

También el teatro estará muy presente en la agenda cultural de este mes en Ermua. La primera oferta teatral llegará el próximo viernes, día 4, con la representación de la obra 'Ergela' de Txalo Producciones. La función teatral comenzará a las 22.15 horas en el Ermua Antzokia. Las entradas costarán 10 euros y se podrán adquirir anticipadamente en Lobiano o en cajeros BKK.

La compañia Marie de Jongh será la encargada de ofrecer la siguiente función teatral, programada para el día 11. Será la obra titulada 'Amour'. Comenzará a las 20.30 horas, en el Ermua Antzokia. La entrada costará 8 euros y se podrá adquirir anticipadamente en las vías habituales.

El día 18, la compañia Ikasten traerá a Ermua la obra 'Cuadros de amor y humor al fresco'. Será a partir de las 20.30 horas, en el Ermua Antzokia. La entrada costará 8 euros.

Por último, el día 25, vendrá a Ermua la obra 'Dudas razonables', a cargo de Banarte Antzerki taldea. La representación comenzará a las 22.15 horas, en el Ermua Antzokia. Las entradas costarán 10 euros. También las hay anticipadas.

La música contará con protagonistas locales destacados. Por ejemplo el próximo sábado, día 5, se celebrarán varios pasacalles para celebrar el aniversario de la txaranga Irulitxa.

El día 12 se celebrará un concierto coral en favor de la Asociación contra el Cáncer, con el orfeón Debabarreneko y la coral Pispillu. El concierto que se celebrará en la iglesia parroquial Santiago Apostol. Comenzará a las 20. 30 h.

Otra cita musical ineludible, en este caso para los amantes de rock en Ermua será 'Vértigo Rock' El festival central, que se celebrará el día 19 a partir de las 16.30 horas en Betiondo, con entrada libre, contará con los grupos Def Con Dos, Parabellum, Rude Pride, Blowfuse, The Wizzards, Violets, Bellako, We Are Apes Hello y The Rockos.

El día 24 Lobiano contará con un concierto de Silvia Palumbo, con entrada libre, que comenzará a las 19. 30 horas.

Las tardes de 'Barixakuetan' volverán, todos los viernes (días 4, 11, 18 y 25), a las 17.00 horas, de la mano de Antxitxiketan, en la plaza Cardenal Orbe.