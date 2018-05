Los taurinos señalan que la sokamuturra «cuesta más» que recuperar la plaza de toros Los taurinos eibarreses solicitan la recuperación del albero de la plaza de toros y evitar el gasto en sokamuturras en la calle. / J.L.G. Insisten en que se habilite un espacio multiusos en el centenario coso sin el actual pavimento ALBERTO ECHALUCE Martes, 29 mayo 2018, 00:47

La Peña Taurina Pedrucho Eibarresa ha visto con notable malestar la organización de una sokamuturra en la plaza de Unzaga de Eibar, que «va a tener unos costes, en seguros y medidas de seguridad, superiores a los que tendría la supresión del pavimento que se instaló en el coso taurino y que impide la celebración de eventos con toros». Dicha entidad taurina insiste en la recuperación del espacio multiusos de la plaza que admita la celebración de espectáculos taurinos, junto a los usos deportivos. «A muchas plazas de toros se les respeta el albero y se instalan superficies especiales para la práctica de otros deportes o para competiciones de tenis como hemos visto en Valencia, pero aquí se instaló una capa de cemento que ha impedido la celebración de cualquier evento taurino», señaló el presidente de la Peña Taurina, Antonio de Blas.

En este sentido exigen, como primera medida, la retirada de cemento del albero y que se realice el acondicionamiento necesario para su utilización como coso taurino, «independientemente de otros actos que se puedan realizar». De esta manera, la Peña Taurina insiste en «un parqué flotante que permita mantener la arena que existió, para después instalar suelo acolchado propio de un parque infantil o cualquier tarima para uso deportivo».

Recuperar el suelo natural

De esta manera, conservando el suelo y albero natural del ruedo como el tendido, permitirían el montaje y desmontaje de distintos escenarios para conciertos, circo, carpas, txosnas, o la propia celebración de las sokamuturras y embolados que siempre tuvieron lugar en la plaza. Por otro lado, a lo largo de todo el anillo de la plaza, dentro de los tendidos, la Peña Taurina propone aprovechar los espacios generados para locales de diferentes colectivos y el espacio cubierto del patio de caballos para otras actividades en días de lluvia. «Instalaron un Banco de Alimentos en la enfermería que no es el lugar idóneo. Las instalaciones básicas las tenemos y los servicios mínimos también. Hay baños, espacio e instalaciones. Podemos aprovechar este espacio, sin concentrar en Unzaga todas las actvidades», señalan los taurinos que conocen a empresarios interesados en la organización de festejos, «pero con el cemento instalado y las farolas alrededor del ruedo imposibilitan hasta la celebración de sokamuturras como vemos que se trata de organizar en Unzaga». En esta dirección, los rectores de la Peña Taurina ponen como ejemplo la plaza francesa de Magescq o el mismo Illumbe, en Donostia, que permite compaginar la celebración de espectáculos taurinos, competiciones de baloncesto y conciertos de música. «Con un parqué flotante fácilmente desmontable se permitirá el uso deportivo sin detrimento de la arena necesaria para el uso taurino. A un colectivo importante se le ha quitado el derecho a presenciar festejos taurinos», señalan. Por otro lado, los rectores de la peña eibarresa apuntan al carácter histórico del equipamiento. «Hay un colectivo de eibarreses que apoya el mantenimiento de un edificio centenario como la plaza de toros. No podemos olvidar que se trata también del único de la ciudad que no se ha reconstruido. Nos parece que existe una deuda histórica con ella. Se trata, además -señala la Peña Taurina- de un espacio céntrico que si se adecentara correctamente podría solucionar muchas carencias. Solicitamos una plaza de toros para todos, incluso para los taurinos». Igualmente, los taurinos subrayan que «un espacio cubierto y reformado en buenas condiciones puede servir para su disfrute en todas las vertientes, y convertir el gasto que hoy se contempla con la sokamuturra, en un ingreso como alquiler del espacio público a los diferentes colectivos.