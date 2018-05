La iniciativa 'Ciudad amigable con las personas mayores' se reune mañana Participantes en una reunión de la iniciativa que tuvo lugar en Ermua en abril. / ainhoa lasuen Los responsables de este proyecto abren la convocatoria a todos los vecinos que quieran trabajar y aportar su punto de vista AINHOA LASUEN Martes, 1 mayo 2018, 23:35

La iniciativa 'Ermua, Ciudad Amigable con las personas mayores' y su equipo motor realiza un llamamiento abierto a participar a todas las personas que quieran sumarse para enriquecerlo. Se trata de una iniciativa que persigue ocuparse del envejecimiento activo y de crear un modelo de ciudad visto desde la perspectiva de las personas mayores del municipio. Su próxima reunión será mañana, 3 de mayo, en la cuarta planta de Izarra Centre, a partir de las 18.00 horas. Este proyecto cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia y de Euskadi Lagunkoia.

El miércoles 18 de abril el grupo desarrolló una jornada informativa en Lobiano a la que acudieron personas mayores del municipio interesadas en el proyecto. En dicha sesión se tuvo la oportunidad de escuchar dos exposiciones representativas del proyecto. Nerea Almazán, de Matía Fundazioa, contó allí los pormenores y presentó Euskadi Lagunkoia, red a la que el municipio de Ermua está adherido. El grupo motor de Abadiño Ciudad Amigable, trasladó también en este lugar su experiencia como municipio en el que el interés por favorecer la participación entre las personas mayores, nace desde la propia ciudadanía.

En el caso de 'Ermua, Ciudad Amigable con las personas mayores', para este año 2018 ha fijado sus prioridades en seguir avanzando. Para ello, en primer lugar, se desarrollarán sesiones de trabajo participativas con las personas mayores, para poder crear el Plan de Acción que responda a las necesidades detectadas en la fase previa. A continuación se constituirá el equipo motor de personas mayores del municipio que impulsarán la estrategia en todo su recorrido, partiendo desde la base de la ciudadanía.

Diagnóstico

De momento, se ha realizado un diagnóstico, tras la opinión y percepción de más de 70 personas que han acudido a las numerosas reuniones que se han convocado en el municipio para este fin. En estos encuentros se han recogido los aspectos positivos con los que cuenta el municipio y las propuestas de las materias a mejorar.

Estas propuestas se incluyen en ámbitos como el transporte, la vivienda, la participación, tejido social, respeto, inclusión, participación ciudadana, empleo, comunicación e información, servicios sociales, de salud y espacios al aire libre y edificios.

Las 46 propuestas realizadas por la población que ha participado en estas reuniones han sido estudiadas por cada área municipal responsable y tras esta gestión se ha elaborado un diagnóstico en el que se establecen que tres de ellas no son viables, en su mayor parte por no ser competencia municipal. En este caso se encuentran la petición de traslado del Centro de Salud local, la unificación de tarjetas Mugi y Barik y el precio elevado del transporte en trayectos largos, que son competencias de otras administraciones por lo que el Ayuntamiento no puede actuar. Otras 25 de las demandas planteadas por este grupo de ermuarras son actuaciones que no están previstas pero no se descartan y el resto son actuaciones que ya están en desarrollo en el municipio.