Impulsan una campaña para el uso correcto de los contenedores El objetivo es que desaparezcan imágenes como ésta. / FÉLIX MORQUECHO Tres educadores ambientales recorrerán las calles de Eibar para resolver dudas y ayudar a reciclar ALBERTO ECHALUCE Viernes, 25 mayo 2018, 22:42

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Eibar inicia una campaña tendente a sensibilizar a los eibarreses en el reciclaje de residuos. Esta iniciativa se desarrollará desde el lunes 4 de junio hasta el viernes 15. Los objetivos fundamentales de la campaña son, por una parte, concienciar a los eibarreses de la necesidad de mantener limpio nuestro entorno urbano haciendo un uso correcto y adecuado tanto de los contenedores como de las papeleras, especialmente las selectivas, y, por otra parte, enseñar a la ciudadanía a reciclar correctamente e informarle debidamente de cuanto precisa para ello.

Con esos objetivos, un equipo especializado integrado por tres educadores ambientales recorrerá durante dos semanas las principales calles de Eibar, visitando diferentes islas de contenedores, y estarán presentes de lunes a viernes en horario de mañana y de tarde, para contactar con el mayor número de personas.

Según incidió el responsable de Medio Ambiente, Jon Iraola, «lo novedoso de esta nueva campaña es que los educadores ambientales recorrerán distintas islas de contenedores ubicadas en Eibar y enseñarán, in situ, a los ciudadanos que lo deseen cómo gestionar correctamente los residuos que generan. Se trata de solucionar las dudas que tengan para reciclar mejor. Y, sobre todo, con la campaña queremos incidir nuevamente en la idea de que reciclar los residuos es algo que nos corresponde a todos, que es algo que debemos hacer sí o sí».

Además, mediante esta campaña, el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento pretende fomentar el buen uso de los diferentes contenedores, en especial el del residuo orgánico (contenedor marrón) y el del rechazo (contenedor gris), con el objetivo de mejorar así la tasa de recogida selectiva en Eibar, que no alcanza el 60%.

El cambio del sistema de recogida de residuos, derivado de la implantación del contenedor gris con chip el pasado mes de diciembre, ha hecho que la tasa de reciclaje en Eibar pase del 49,8% en 2017 al 55,75% en lo que llevamos de 2018. Esto también evidencia el mayor grado de interés ciudadano. Por ello, de conformidad con estos datos, y si bien la tasa de reciclaje en Eibar se sitúa por encima del objetivo europeo establecido para 2020, fijada en un 50%, el objetivo sería mejorarla hasta, al menos, un 60%. «Hemos mejorado en 6 puntos nuestra tasa ddesde diciembre del año pasado. Sin duda, es una mejora muy importante. No debemos olvidar que, por ejemplo, en 2014 la tasa reciclaje en Eibar no alcanzó el 40%. Hoy superamos ya al 55%. Sin embargo, este dato no nos basta y no podemos relajarnos. Debemos seguir trabajando y poniendo en marcha acciones que permitan incrementar ese dato. Precisamente para eso llevamos a cabo esta campaña», añade el responsable del Área de Medio Ambiente.

Asimismo, además de enseñar a reciclar correctamente, la campaña pretende animar a los eibarreses a hacer un uso correcto y adecuado tanto de los contenedores como de las papeleras, lo que debería redundar en una mejora general del entorno urbano.

Con esta iniciativa, el área de Medio Ambiente profundiza en la sensibilización ciudadana en materia de residuos, senda iniciada el pasado mes de noviembre con la campaña 'Comprometámonos con Eibar- Konprometitu Gaitezen Eibarrekin' llevada a cabo en el marco de la Semana Europea de Prevención Residuos. Esta campaña se llevó a cabo con ocasión de la implantación del contenedor gris con chip y el cambio que ello implicaba en el sistema de recogida de residuos vigente hasta entonces.

Finalmente, cabe recordar que esta campaña municipal fue seleccionada por el Órgano de Coordinación de Residuos Urbanos (OCRU) como ganadora, en la categoría de Administración Pública, del concurso de iniciativas organizado por dicha entidad con ocasión de la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2017 en Euskadi.