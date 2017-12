Los hosteleros juzgan «desproporcionada» la repercusión de la pelea de Birjiñape «El respeto a la mujer debe ser un pilar básico de nuestra convivencia y un valor a salvaguardar y defender por todos», subrayan A.E. Viernes, 15 diciembre 2017, 23:12

Los hosteleros de ocio nocturno de Eibar han elaborado un comunicado en el que «denunciamos y condenamos los hechos sucedidos, así como las causas que los provocaron», en la pelea ocurrida hace unas semanas, en las escaleras de Birjiñape. En esta dirección, consideran que «el respeto a la mujer debe ser uno de los pilares básicos de nuestra convivencia y un valor a salvaguardar y defender por todos. Como sector, nos oponemos rotundamente al uso de la violencia como un instrumento para la resolución de cualquier tipo de conflicto», señalan en una nota. El sector de la hostelería no tiene ninguna duda que «cuando se produce una afluencia importante de personas, como sucede los fines de semana en nuestra ciudad, se pueden producir situaciones no deseadas, que, insistimos, tienen siempre un carácter aislado. No obstante -dicen los hosteleros- este carácter aislado, nunca debemos obviarlas, sino, al contrario, denunciarlas y trabajar todos unidos para acabar con ellas».

En ese sentido, junto con su trabajo como colectivo, se ponen «a disposición de las autoridades e instituciones competentes, para, desde nuestra posición, colaborar a reducir a la mínima expresión cualquier incidente que pueda empañar la verdadera imagen del ocio y el ambiente festivo que tiene nuestra ciudad», expresa este sector.

Por ello, quieren «denunciar la desproporcionalidad mediática y en redes sociales que ha tenido el incidente en cuestión, que duró escasamente tres minutos, y en el que no hubo que lamentar daños, ni personales ni materiales». Como colectivo entienden que con «esta desproporción mediática se trasmite una imagen del ambiente nocturno en Eibar que nada tiene que ver con la realidad. La ciudadanía sale en Eibar a disfrutar del ocio nocturno de la ciudad que se caracteriza, desde hace décadas, por su ambiente festivo, tolerante, pacífico e integrador; algo que a los eibartarras, y a sus hosteleros en particular, nos llena de orgullo».

Finalmente, invitan a la ciudadanía «a través de estas líneas, a nuestros vecinos, y a todo aquel que se acerque a nuestra ciudad a que siga disfrutando de la noche eibarresa como siempre ha sido, divertida, tolerante y pacífica».