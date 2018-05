Una fiesta de primera con la Oreja de Van Gogh Hace ahora dos años el Eibar celebró la permanencia con un concierto de Celtas Cortos en la Plaza de Unzaga. / Félix Morquecho Entre los actos previstos para celebrar la permanencia tras el partido ante el Las Palmas destaca un concierto del grupo donostiarra LETIZIA GÓMEZ Domingo, 6 mayo 2018, 22:33

Para el Eibar certificar la permanencia en Primera sigue siendo un éxito mayúsculo que debe ser celebrado por todo lo alto. Por eso mismo, el club se está afanando al máximo para preparar una fiesta de categoría que arrancará a la conclusión del último partido en casa este sábado (18.30 horas) ante la UD Las Palmas.

Pocos son los detalles que han trascendido, ya que la entidad azulgrana ni siquiera ha hecho público que se vaya a llevar a cabo celebración alguna, pero este periódico está en condiciones de afirmar que el plato fuerte de los actos será la actuación del grupo La Oreja de Van Gogh.

Los encargados de diseñar el programa de actos han tratado de mantener en secreto sus planes para sorprender a todos los seguidores armeros, pero la localidad armera es desde hace días un hervidero de rumores al respecto.

Opciones descartadas

Sonaba con mucha fuerza la posilidad de que el cartel musical estuviera encabezado por Estopa, el dúo formado por los hermanos David y José Manuel Muñoz, una idea que había levantado una notable expectación en la ciudad. Sin embargo, esta opción se puede dar por descartada, ya que el propio departamento de comunicación lo negó cuando se les planteó esta cuestión.

También había surgido a gran volumen el nombre de Su ta Gar, que como eibarreses que son figuraban entre las principales preferencias de los impulsores de este concierto, pero lamentamente Aitor Gorosabel y compañía no podrán estar en la plaza de Unzaga, puesto que para cuando fueron consultados ya tenían comprometida una actuación este mismo sábado en Beasain que, además, será de acceso gratuito.

Según ha podido saber El Correo, algo similar ocurrió también cuando el club trató de concretar los servicios de Berri Txarrak, que tuvo que rechazar la propuesta debido a que ya tienen firmada su presencia en el 'Ezdokfest', que reunirá a 18 bandas el próximo 1 y 2 de junio en las instalaciones deportivas de Unbe. Los navarros entendían que no podían actuar solo dos semanas antes de que se lleve a cabo el primer macrofestival musical de Eibar, sabiendose el principal reclamo de un espectáculo cuya organización requiere un gran esfuerzo.

Gustos y predilecciones al margen, los eibarreses tendrán el lujo de disfrutar directo de La Oreja de Van Gogh, un grupo de flamante éxito internacional que lo largo de sus 20 años de carrera ha vendido más de 6,2 millones de discos en todo el mundo, ha conseguido importantes premios como el Grammy Latino y Premios de la Música, Amigo, Ondas o MTV, y que ha llenado escenarios en todo el planeta.

No es la primera vez que el Eibar echa la casa por la ventana para celebrar su continuidad entre los grandes. Aunque el año pasado la plantilla y los trabajadores del club lo festejaron de manera privada en un conocido local hostelero de la localidad, hace dos años sí que se organizó un concierto que arrancó con la actuación del grupo eibarrés de rock&roll The Vartools, continuó con el ritmo folk del conjunto vallisoletano Celtas Cortos y que se cerró con la espectuacular intervención del cantante de 'electrolatino' catalán Juan Magán, cuya presencia no estuvo exenta de polémica.