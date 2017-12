Los éxitos de Supertramp llegan a Eibar mañana con The logical group Calidad. The logical group cuenta con músicos experimentados que reviven los temas de Supertramp. La banda formada en 2002 en Barcelona celebra sus 15 años de trayectoria. El Teatro Coliseo acoge un concierto que recupera los temas más conocidos de la banda británica FÉLIX MORQUECHO Martes, 26 diciembre 2017, 22:49

El público eibarrés se ha acostumbrado ya a recibir de vez en cuando una píldora de música para el recuerdo. Son varios los grupos que han pasado por la ciudad con espectáculos que homenajean las carreras de músicos y bandas de éxito internacional. Mantener una formación de ese tipo no es posible si el sonido no es capaz de contentar a los fieles irreductibles o al público en general. Por eso la mayor garantía de The logical group es su experiencia. Este año han celebrado su quince aniversario recuperando los éxitos de Supertramp y cierran el año llegando al Teatro Coliseo mañana.

Igual que la banda británica, The logical group se formó con dos integrantes a los que se fueron sumando el resto. Poco a poco la banda nacida en Barcelona completó su plantilla que se ha mantenido con Ferran Ruiz al piano, voz y armónica, Pedro Calvache a la guitarra, teclado y voz, Dani Fernández con bajo y voz, Xavi López al saxo y Javier Herrera con batería y voz.

El grupo llega a Eibar para ofrecer en directo los temas más conocidos de los discos más emblemáticos de Supertramp. Para ello busca una increíble fidelidad al sonido original. En cuanto a la puesta en escena, las proyecciones de video sirven para sumergir al público en un concierto que rinde homenaje a la época dorada de Supertramp.

«Cada actuación de The logical group se convierte en una experiencia mágica e inolvidable, lo más parecido a un concierto de la formación clásica de Supertramp que hoy puede verse sobre un escenario» señalan desde el grupo.

El grupo que llega mañana a Barcelona se formó en el año 2002 con el objetivo de recuperar los éxitos de un grupo que marcó los éxitos musicales de una época. Rick Davies puso en marcha la maquinaria de Supertramp en el año 1969, lanzando su primer disco junto a Roger Hodgson, Richard Palmer y Robert Millar. Sin demasiada repercusión, Davies y Hodgson cambiaron de acompañantes para integrar a Dougie Thomson, John Helliwell y Bob Siebenberg en Supertramp. Con piano y saxo, esta formación lanzó ‘Crime of the Century’ y logro el éxito comercial con temas como ‘Dreamer’, y ‘Bloody well right’. Después llegaron ‘Crisis? What Crisis?’ y ‘Even in the quietest moments’ que labraron la reputación de Supertramp como una banda de directo.

El disco ‘Breakfast in America’ lanzó a Supertramp al primer puesto en la lista de los discos más vendidos en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, España y Francia, entre otros. Su éxitos tuvieron continuidad en ‘Famous last words’, el último antes de que Hodgson dejara el grupo.

Con Davies como líder, Supertramp publicó dos discos más antes de dejar la actividad a finales de los años 80. En 1996 Rick Davies hizo revivir al grupo con dos discos más, y tras otro impás retomó la actividad en 2015 con la gira Supertramp Forever Tour. De toda esa carrera quedan éxitos grabados en el recuerdo de los aficionados que The logical group pondrá de nuevo mañana en los oídos del público del Teatro Coliseo.