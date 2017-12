Ermua presenta los 20 espectáculos escénicos que ofrecerá en 2018 La concejala de Cultura, Beatriz Gámiz, presentó la programación del próximo año. / Ainhoa Lasuen AINHOA LASUEN Ermua Domingo, 3 diciembre 2017, 00:32

Ermua presenta los 20 espectáculos que organiza el departamento de Cultura del Ayuntamiento y que se podrán disfrutar los 5 primeros meses de 2018 en la villa.

Se trata de «una programación plural, muy equilibrada, donde conviven diferentes estilos...variada, con contenidos atractivos, de calidad y accesible para todas y todos», según explicaba la concejala de Cultura, Beatriz Gamiz, en la presentación del nuevo programa. La inversión de este departamento municipal será de 86.719 euros.

Las entradas se pondrán a la venta el miércoles 13 de diciembre, a partir de las 9.00 horas y se podrán adquirir, por anticipado, de forma presencial, en Lobiano (de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas) en los cajeros multiservicio Kutxabank.

A partir de enero las personas que acudan al Ermua Antzokia y a Lobiano podrán disfrutar de 8 musicales, 7 espectáculos teatrales (3 de ellos en los que la música adquiere gran importancia), uno de danza y 4 dirigidos al público infantil.

Las actuaciones musicales atenderán al público de diferentes estilos, tales como el pop, rock, blues, folk, canción de autora y fusión de distintos estilos.

Como viene siendo habitual, la temporada comienza con una proyección de la ópera ‘La flauta mágica’ de Mozart, el 12 de enero.

El siguiente concierto será el de Zenett, con fusión de bolero, copla y jazz, el 26 de enero.

En febrero volverá a Ermua El Drogas con un repertorio de rhythm&blues y sonidos electroacústicos.

El 9 de marzo acudirá a la villa Clara Peyá con su séptimo álbum ‘Oceanes’.

El 27 de abril se contará con el concierto pop de Funanbulista.

Dentro de los espectáculos musicales habrá tres de pequeño formato en Lobiano, con el blues francés de Awek blues band (20 enero), el predicador del blues y la armónica, The reverend Shan Amos (17 febrero) y el 17 de marzo se presentará el nuevo disco de Anaut, ‘Time goes on.

En cuanto al teatro, la primera obra será la divertidísima comedia musical a capela, ‘The Primitals’ (19 enero), el día 2 de febrero se ofrecerá otra comedia musical, en euskera, ‘Ez dok hiru’ y el 23 de ese mismo mes se podrá ver el monólogo musical de Pablo Carbonell, titulado ‘El mundo de la tarántula’. En marzo se podrá ver la comedia ‘Interrupted’ ( 23 marzo) y el ermuarra Andoni Ferreño volverá a Ermua el 20 de abril, con Carla Hidalgo y su divertida comedia ‘Camioneta y manta’. En mayo (día 4) se escenificará ‘Ergela’, con Joseba Apaolaza y Sara Cozar. El teatro concluirá con ‘Amour’ ( 11 mayo), un espectáculo dirigido a todos los púbicos con el Premio Ercilla a la mejor producción vasca, el Premio Fetén 2016 al mejor espectáculo y el Premio Max 2017 al mejor espectáculo familiar.

La danza contará el 2 de marzo con el espectáculo ‘Oskara’, con tres premios Max en 2017 a mejor vestuario, mejor grupo de danza y mejor espectáculo de danza.

Público infantil y juvenil

El público infantil contará el 17 de enero con ‘Enperadorearen jantzia’, el 24 de febrero con ‘Gu (ez gaude bakarrik)’, el 16 de marzo con Pirritx Porrotx y Marimotots y su último espectáculo ‘Borobilean’. Para concluir, el 13 de abril volverá ‘Go!azen 4.0’. Habrá 2 sesiones, una a las 17.00 horas y otra a las 19.00 horas.