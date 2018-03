«Ni encargando lluvia podrán con esta lucha» Miles. La convocatoria tuvo una respuesta masiva. / MORQUECHO Varios miles de vecinos de Debabarrena se manifiestan por «unas pensiones dignas» por todo Eibar ALBERTO ECHALUCE Sábado, 17 marzo 2018, 23:19

«Ni encargando lluvia podrán con esta lucha en favor de unas pensiones dignas y no de miseria como estamos soportando y vamos a tener que seguir aguantando», era el comentario de un jubilado mayor que participaba por las calles de Eibar, en una de las movilizaciones más grandes que se ha visto en la ciudad armera en los últimos años.

La protesta partió de Unzaga con sol. Mikel Usobiaga, de la plataforma de pensionistas de Eibar, leyó un escrito animando a la lucha por las pensiones dignas y otra componente, Arrate Berasaluce, agradeció al grupo feminista por haber adelantado uno de sus actos, para poder participar en la movilización, así como a los muchos vecinos que de otros municipios de la comarca habían secundado la convocatoria. «Seguiremos luchando. Vamos a estar luchando por nuestros hijos, nietos y bisnietos siempre», dijo Arrate. Tras cuatro pancartas de las plataformas de pensionistas de Eibar, Ermua, Soraluze y Elgoibar fueron todos los participantes a lo largo de las calles de Eibar de forma silenciosa, con muy pocos gritos de protesta, salvo alguno que decía ‘Menos landrones y más pensiones’, que fue el más coreado.

«Luchando por los demás»

Blas Sánchez, natural de Manzaneres, en Ciudad Real, contaba que su vida laboral se inició con 9 años de ‘pinche’ en Mendiguren y Zarraua. Después con 11 años se colocó de pintor en Casa Baglietto y en Elías Savedra, hasta que montó su empresa, y con 67 años se jubiló. «Tengo 72 años. Tuve que hacer una cotización alta de autónomo para tener una buena jubilacion, pero he venido a esta manifestación a protestar contra las pensiones miseras que tiene mucha gente. Con 350 y 150 euros no se puede vivir».

Igualmente, Epi Muriel, se había desplazado desde Ermua contando cómo desde los 17 años se colocó de aprendiz trabajando 48 años en empresas de Eibar, como Jacinto Alcorta, Víctor Sarasqueta hasta que se jubiló en Tecneco «No me quejo, pero lucho por las personas que con unas pensiones muy bajas lo están pasando fatal». Conchita Elorza apuntaba que «tengo 67 años y desde hace siete sólo me ha subido cuatro euros la pensión. ¿A donde vamos con esta inflación que existe?. Su marido, José Angel Zubiaurre, afectado por la reforma laboral, explicaba que «llevaba 38 años cotizando y me quedé sin trabajo en octubre de 2014 y no cobro ningún subsidio ni nada porque mi esposa tiene pensión superior a los 900 euros».

A medida que la marcha recorría las calles más personas se fueron sumando y con la lluvia empezaron a enarbolarse los paraguas, hasta que todos los manifestantes se reunieron en Unzaga dándose por terminada una manifestación que reunió a mayores, pero también a muchos jóvenes trabajadores en activo. Ana Urkia, de Elgoibar, apuntaba «los jubilados de ahora lucharon por nosotros en mayo del 68 y por la recuperación democrática. Ahora que estamos en las puertas de la jubilación nos tenemos que sumar a esta lucha porque legislan contra nosotros ampliando la edad o recortando la pensión».