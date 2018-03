Las empresas asociadas a Antiguos Alumnos de Armeria Eskola suben el 33% La asamblea de los Antiguos Alumnos tratará las necesidades del entorno industrial. / Félix Morquecho En un año han pasado de 30 a 45 con un total de 6.155 trabajadores A. E. Lunes, 19 marzo 2018, 23:02

La Asociación de Antiguos Alumnos de Armeria Eskola celebra este viernes su asamblea anual dando a conocer sus objetivos para este año, consistentes en el diseño, búsqueda de financiación y ejecución de proyectos y acciones que den respuesta ágil y concreta a las necesidades que vienen detectando.

Esta entidad, presidida por Natividad García, viene siendo, desde sus orígenes, a través de sus asociados, una vía de vinculación de la Escuela con el entorno empresarial, formada por exalumnos que tras culminar sus estudios en Armeria Eskola, con el tiempo, pasaban a emprender su propio negocio industrial o a ostentar cargos de responsabilidad directiva en el sector. Esto ha convertido a la asociación en una pieza clave en la relación de Armeria Eskola con la realidad del entorno industrial.

En el escaso periodo de un año, la asociación ha pasado de contar con 30 empresas asociadas a 45 empresas industriales, dando acceso a 6.155 trabajadores en activo, y tres entidades socio-colaboradoras. «Dicha colaboración nos otorga una importante representatividad de la realidad de las empresas del Debabarrena», expresan fuentes de la asociación.

A consecuencia de diversos factores como modificación de las titulaciones, cambio generacional, velocidad global tecnológica o pérdida del espíritu emprendedor, aprecian que el entorno educativo en general y el de Armeria Eskola en particular «exige ser ágil e innovador para adaptarse y responder a las nuevas necesidades y mantenerse como referente en el mercado».

Con el fin de atender estos retos, en 2017 redirigieron los objetivos de la asociación, replanteando su estrategia y dinámica de funcionamiento. Actualmente, la asociación actúa como palanca de transformación u órgano de innovación abierta con el fin de impulsar el liderazgo de Armeria Eskola. Para ello, se ha reforzado la estructura ejecutiva, dándole una mayor autonomía y liderazgo y se ha integrado la empresa en los órganos directivos con una representatividad del 60%.

En la nueva andadura se partió con un proyecto de prospección que ha permitido conocer las necesidades del entorno industrial y con ello, definir el rumbo adecuado de la asociación, identificando así las líneas de actuación a abordar en adelante. «Una vez identificadas las líneas, el objetivo se centra en la identificación y ejecución de proyectos y acciones, que den respuesta a las necesidades detectadas», según la asociación.

En esta dirección desde Armeria Eskola apuntan que «la alineación empresarial e institucional es clave para poder llevar a cabo los proyectos que ya se han definido, para poder cubrir las necesidades de la comarca en las líneas de actuación definidas, así como el fomento de la vocación tecnológica, los valores e impulso del espíritu emprendedor, la formación a lo largo de la vida, internacionalización, metodología participativa, foro empresarial Debabarrena, entre otros».

En este sentido, desde la asociación consideran «a la asamblea como un importante punto de encuentro, en el que poder dar a conocer los proyectos y objetivos de la asociación, recibir ideas y recabar el contrastar y compromiso de todos los agentes involucrados».

Cambio e Innovación

Por ello, este viernes, día 23 de marzo, se celebrará la Asamblea Anual, punto de encuentro anual no sólo de los asociados, sino de aquellos que aún no siendo socios quieran sumarse al proyecto. Así pues, el acto está dirigido también a empresas, instituciones, etc. no asociadas. El acto cuenta con un doble objetivo; en primer lugar, dar a conocer tanto los proyectos abordados como previstos de cara al 2018, y el segundo lugar, atraer nuevos apoyos al proyecto.

Durante el acto, se contará con la mesa redonda moderada por Juan José Goñi (especialista en ‘Cambio, Innovación y Personas) ‘Actitudes. Los multiplicadores del saber’ donde participarán Iñaki Mujika (director ejecutivo de Tknika), Alicia Gómez (directora general de DMP) y Eduardo Zubiaurre (director general de Jaz Zubiaurre S.A.), a la que seguirá la clausura por el director General de Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Garikoitz Agote. Continuará el acto con un espacio para ‘networking’.

El acto finalizará con la comida tradicional en la sidrería Ipur, donde, en los postres, se hará imposición de las insignias a los exalumnos de la promoción 1968, y entrega de diplomas a los exalumnos de la promoción de 1993, que cumplen su 50 y 25 aniversario de ingreso en Armeria Eskola, respectivamente.

Para más información o inscripciones, se pueden tramitar, en la asociación , en el número de teléfono 943 20 32 44 o a través de correo electrónico elkartea@armeriaeskola.eus .