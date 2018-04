‘Todo el dinero del mundo’ y ‘Sin rodeos’ dan comienzo a la programación de cine de abril en el Ermua Antzokia A. LASUEN Miércoles, 4 abril 2018, 23:23

Dieciséis películas para todos los gustos conforman la programación de cine de abril en el Ermua Antzokia, que arranca hoy. Durante las próximas semanas, se tendrá la oportunidad de disfrutar de cuatro cintas de cine club, ocho películas comerciales y cuatro producciones infantiles.

El cine club abre hoy la nueva programación con la emisión de la aclamada ‘Call me by your name’, del director Luca Guadagnino.

La cinta, ganadora del Oscar al mejor guión adaptado, cuenta la historia de Elio Perlman (Timothée Chalamet), un joven de 17 años que pasa el cálido y soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres, al norte de Italia.

Esta vibrante, emotiva y divertida película se proyectará, en versión original subtitulada, hoy a partir de las 20.30 horas.

El cine comercial, por su parte, inicia su andadura el sábado con la primera emisión de ‘Todo el dinero del mundo’, la última obra de Ridley Scott. La cinta está ambientada en la Italia de la década de los 70, con el magnate del petróleo John Paul Getty (Christopher Plummer) como uno de los hombres más ricos del mundo.

Este estiloso y solvente thriller se emitirá el sábado a las 19.30 horas, el domingo a las 22 horas y el lunes a las 20.30 horas.

La segunda película comercial de la semana será ‘Sin rodeos’, la nueva comedia de Santiago Segura y la primera fuera de la saga Torrente, que incluye un extravagante reparto encabezado por Maribel Verdú, David Guapo, Cristina Pedroche, Candela Peña y Alaska.

Paz (Maribel Verdú) es una mujer con una vida aparentemente perfecta: tiene un buen trabajo, buenas amigas, una relación amorosa estable… pero algo falla. Y es que hay cosas en su entorno que no le gustan, pero Paz no se atreve a expresar sus sentimientos. Hasta que un día recurre a una extraña terapia que le convertirá en una mujer que dice absolutamente todo lo que piensa, sin rodeos.

Esta divertida comedia es un remake de la película chilena ‘Sin filtro’, dirigida por Nicolás López. La nueva versión se podrá ver el sábado a las 22 horas y el domingo a las 19.30 horas.

Por último, la sesión de cine infantil del domingo acogerá la cinta china de animación ‘El Reino de las Ranas: misión en el Ártico’.

La lluvia vuelve al Reino de las Ranas después de una serie de explosiones que sacuden la capital. El Rey de las Ranas revela que el legendario protector del reino, la Rana de Cristal, está en peligro, por lo que muchos habitantes, envueltos en un pánico masivo, huyen de la ciudad.

En medio de todo este caos, la Princesa aprovecha para escapar del palacio y unirse a Mecha y a los hombres que su padre mandó a proteger el Reino. El desenlace se podrá descubrir este domingo, a partir de las 17 horas, en el Ermua Antzokia.

A la venta el bono

Además, como todos los meses, las personas que lo deseen podrán adquirir el bono que permite asistir a las sesiones de cine comercial y cine-club por tan solo 1,3 euros por película.

El bono para todas las películas, salvo las infantiles, se puede comprar en Lobiano Kulturgunea y en la taquilla del Ermua Antzokia. Este mes tiene un precio de 15,6 euros.