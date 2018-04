Un casting para vivir en euskera La plataforma nació con el récord Guinness y sigue con acciones llamativas. / Félix Morquecho Portalea acogerá las pruebas este viernes y la inscripción se cierra mañana a través de la web akebai.eus FÉLIX MORQUECHO Eibar Martes, 17 abril 2018, 23:31

No es habitual que la casa de cultura Portalea acoja un casting, pero precisamente eso es lo que vivirá este viernes día 20. Se busca a alguien dispuesto a vivir en euskera durante once días, que muestre desparpajo y no tenga problemas por hacerlo con la compañía de una cámara. La plataforma Eibarren Akebai afronta su enésimo reto para poner cara a una de las acciones que llevará a cabo a final de año, pero la búsqueda comienza ahora.

«Lan baterako aurpegi barrixen billa gabiz! Kamara aurrian lotsatzen ez dan horretakua zara?» (Estamos buscando caras nuevas para un trabajo. ¿Eres de esos/as que no se avergüenzan ante una cámara?). Con esa propuesta se anuncia el casting que tendrá lugar este viernes. La inscripción para las personas interesadas está aún abierta hasta mañana, jueves, a través de la página web www.akebai.eus/casting. El trabajo que se propone es vivir en euskera en Eibar durante once días. Se trata de grabar diferentes situaciones cotidianas en distintos puntos y ambientes de la ciudad usando la lengua vasca y animando a hacerlo.

El material grabado servirá para promover una acción que se llevará a cabo en la recta final del año a lo largo de toda la geografía vasca. Euskaraldia pretende ser un ejercicio social en torno al euskera que ayude a desbloquear la situación de la lengua vasca. Se trata de animar a dar un paso y cambiar inercias de comunicación que no son sencillas. Entre el 23 de noviembre y el 3 de abril habrá once días en los que tendrá lugar esta iniciativa, identificando la actitud de cada uno como 'ahobizi' para quienes muestren su disposición a hablar en euskera, y 'belarriprest' para quienes lo entiendan aunque no se sientan capaces de expresarse.

El material audiovisual que se grabará con la persona elegida en el casting de este viernes se utilizará para promover esos once días previos al Día internacional del Euskera.

Una cara nueva

La plataforma Eibarren Akebai se ha distinguido desde su puesta en marcha por buscar acciones novedosas y llamativas. Ya lo hizo con el récord Guinness que consiguió involucrar a 2.500 personas en la plaza de Unzaga. Ahora tan solo busca a una, pero se trata de contar con una cara nueva, alguien que sea de Eibar o se desenvuelva bien en la ciudad, y que tenga un punto de descaro o soltura frente a la cámara.

Eibarren Akebai es la plataforma que lleva a la práctica el Plan estratégico del Euskera en Eibar, una política cuyos objetivos miran al año 2025. El reto principal es hacer crecer el uso del euskera sobre todo entre niños y jóvenes y para eso es necesario unir a todos los agentes y colectivos sociales que rodean sus ámbitos. Sin embargo, también se busca aumentar el uso del euskera entre la población adulta y la iniciativa Euskaraldia busca incidir en ello.