EH Bildu manifiesta que la cifra de 610 eibarreses que encontraron empleo no concuerda con los 367 de Lanbide Solicita que se investigue la calidad de los contratos en las líneas de subvención municipal A.E. EIBAR. Martes, 3 abril 2018, 02:00

EH Bildu ha remitido un comunicado en el que muestra que los 610 eibarreses que encontraron empleo, en el periodo que va desde el 2015 al 2018, no concuerda con los 367 que registra Lanbide en sus estadísticas. No obstante, EH Bildu se pregunta que «más allá de la cantidad, ¿cuál es la calidad de dichos empleos? El PSE no ha hecho mención sobre las características de dichos empleos, ¿por qué será?», señala el grupo abertzale. En una información recogida, recientemente, el PSE explicó que entre 2015 y 2018, se habían insertado laboralmente 610 personas desempleadas en nuestra localidad. No obstante, EH Bildu tiene dudas respecto a esta afirmación. «Según los datos que ofrece Lanbide, el año 2015 se cerró con 2.078 personas en desempleo (una tasa de paro del 16,12%). Y a febrero de 2018, son 1.711 las personas desempleadas en Eibar (una tasa del 13,40%). Por lo tanto, según los datos de Lanbide, en estos poco más de dos años, 367 personas desempleadas eibarresas han conseguido su inserción laboral y no 610, tal y como afirma el PSE».

Pero lejós de las cifras, para EH Bildu «es preocupante que aparte de la calidad de dichas contrataciones, en el seno de la Comisión de Desarrollo Económico hemos preguntado sobre la línea de subvención a empresas para la contratación de personas desempleadas de la localidad. Además de la cantidad de contrataciones, nos interesaban las características de dichos contratos. Pero el concejal de Desarrollo Económico no disponía de esos datos». De ahí que desde el grupo abertzale «se pida que, aparte de disponer de datos más superficiales, el empleo y la inserción laboral precisan de un seguimiento mucho más profundo y continuado, sobre todo para ir evaluando continuamente si las políticas de empleo están bien dirigidas».

Para EH Bildu es «muy importante conocer si dichas personas han continuado trabajando en la empresa contratante, con qué tipo de contrato y de qué duración, o si son contrataciones puntuales amparadas en la subvención municipal. «Lo desconocemos porque el PSE no hace tal seguimiento». EH Bildu considera necesario poder dar respuesta a todas esas preguntas. «Significaría que se realiza un mayor y más estricto control sobre las políticas de empleo puestas en marcha y un trabajo mucho más integral. Pero parece ser que el PSE prefiere ofrecer titulares superficiales e impactantes, que realizar un análisis mucho más concienzudo».