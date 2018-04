El Ayuntamiento de Ermua responde en comisión a las alegaciones de Zerukoa Lugar en el que está previsto que se construyan las viviendas en Zerukoa. / a. lasuen Se trata de diferentes alegaciones que han presentado tanto vecinos de la zona del mercadillo como del entorno de la Casa Tote AINHOA LASUEN Lunes, 16 abril 2018, 00:10

El Ayuntamiento de Ermua responde en comisión informativa a las alegaciones a la Unidad de Ejecución número 4 de Zerukoa que afecta a las viviendas de nueva construcción junto a la Casa Buenos Aires y los aledaños de la Casa Tote de Sexto Centenario.

De estas alegaciones las más numerosas llegaron de un grupo de 52 vecinos de la zona alta de Zubiaurre que analizaron y plantearon, en la misma comisión, en torno a una veintena de mejoras o propuestas a tener en consideración a la hora de construir las 18 nuevas viviendas libres, 200 plazas de aparcamiento y su posterior urbanización.

La mayor parte de las alegaciones de este vecindario fueron desestimadas, aunque los técnicos municipales aclararon que «la Unidad de Ejecución establece las cargas y aprovechamientos en un perímetro o delimitación establecida y muchas de las alegacioes no han sido aceptadas porque exceden este perímetro y no porque no sean viables».

Es el caso de la solicitud de la ampliación de la curva junto al aparcamiento de Okinzuri. De hecho, no toda esta curva se incluye en la unidad de ejecución. Por ello, «se puede realizar, pero no dentro del proyecto de urbanización de Zerukoa», explicaron los técnicos. No obstante, ambos técnicos recordaron que «si se aumenta el radio de la curva aumenta la velocidad, y cabe recordar que fueron los vecinos los que solicitaron en su día que se creara un paso elevado disuasorio, porque, sobre todo, los camiones circulaban a gran velocidad en la zona». Por lo que no descartaron el cambio aunque no lo recomendaban.

Respondiendo a las solicitudes del vecindario, fuentes municipales explicaron que «se puede construir una rampa de acceso en lugar de escaleras y el Ayuntamiento tiene pensado que la terraza cuya propiedad le corresponde junto al local inferior sea de uso público, permitiendo el acceso».

También se solicitará que el forjado guarde el espacio o cajón para poder incluir un ascensor en esta zona en un futuro, aunque de momento no se ejecutará debido a que tiene prioridad la colocación de ascensores a Santa Ana.

No se contempla la posibilidad que planteaba el vecindario de instalar contenedores soterrados, «puesto que está probado que no funcionan por problemas de mantenimiento y coste que suponen, salvo en casos concretos en los que no hay otra solución».

Sensores de aparcamiento

También se desestimó la propuesta de instalar sensores de aparcamiento, para saber qué aparcamientos están ocupados en esta zona «puesto que resulta costoso, de gestión complicada y no tiene sentido en este lugar con una entrada y una salida», explicaban los técnicos. Estos profesionales afirmaron que «en la zona se incluirán las conexiones de Euskaltel, Telefónica y la red de fibra óptica municipal», en respuesta a la inquietud del vecindario.

Tampoco se tuvo en cuenta la alegación para la ampliación de la acera que accede desde la esquina de este aparcamiento hasta Zerukoa, «por no entrar en la Unidad de Ejecución», pero se explicó que «se estudiará la petición para poder juntar las dos aceras en una».

Junto a éstas se presentaron otras alegaciones en la zona aledaña a la Casa Tote, que se tratarán de solucionar a través de acuerdos municipales o de la empresa promotora con el vecindario u otras que han sido desestimadas.