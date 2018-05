El Ayuntamiento de Eibar pedirá la reversión delos centros de salud de Amaña y de Ipurua Las obras del hospital han experimentado un notable avance para su apertura en diciembre. / Morquecho Estos servicios serán prestados desde el nuevo hospital de subagudos cuya apertura está prevista para diciembre ALBERTO ECHALUCE Viernes, 18 mayo 2018, 23:07

La apertura del hospital de subagudos en Otaola, «para el mes de diciembre», según ha el departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, va a modificar el mapa sanitario eibarrés, así como diferentes servicios que se prestaban desde el Centro de Salud de Amaña, el Centro de Salud Pública de Ipurua y el propio ambulatorio de Toribio Etxebarria.

La primera medida que va a tomar el Ayuntamiento es solicitar al Gobierno Vasco la reversión de los edificios del Centro de Salud de Amaña y del Mercado de Ipurua, en donde se aloja el Centro de Salud Pública.

El alcalde, Miguel de los Toyos, manifestó ayer que «el PSE adquirió el compromiso electoral de destinar parte del centro de Amaña para hogar del jubilado». No obstante, el alcalde aprecia que «el edificio da para más que para un hogar del jubilado, con lo que queremos consultar a los grupos ciudadanos sus intereses y las alternativas que puede ofrecer».

De tal manera, una vez los servicios sanitarios actuales sean trasladados al futuro hospital de subagudos de Eibar, tal como están previstos y una vez conseguida la reversión a manos municipales, se podría plantear destinar el edificio para usos sociales.

El expediente de reversión es un trámite obligado debido a que este edificio fue cedido al Gobierno Vasco en 1996 por un periodo de 30 años, condicionando ese plazo a que su uso fuera el de equipamiento sanitario. De este modo, el consistorio, haciendo referencia a un compromiso con los barrios de Amaña y Legarre, tratará de habilitar en el actual ambulatorio de Torrekua un Centro Social para Mayores. La institución local tiene previsto asimismo articular un proceso para que las partes afectadas e interesadas hagan llegar sus propuestas y enriquezcan el proyecto, no descartándose la ubicación de una biblioteca, salas de estudio o una ludoteca.

Amaña es el barrio más habitado de Eibar, pero carece de centro social de jubilados, si bien es cierto que muchos de ellos acuden regularmente al del Centro Gerontológico Ego Gain, dependiente de la Diputación de Gipuzkoa.

Por otro lado, en relación a las obras de construcción del hospital, éstas se desarrollan al ritmo previsto y se mantiene la fecha fijada para finales de 2018.

Cambio en Toribio Etxebarria

Junto a este cambio, la apertura del Hospital provocará que el servicio de atención continuada (urgencias) que presta el ambulatorio de la calle Toribio Etxebarria pase a ubicarse en las dependencias del nuevo hospital.

Entre los motivos que se tratan de establecer para este traslado está el de disponer de pruebas analíticas urgentes que evitarían gran parte de los desplazamientos al Hospital de Mendaro. Junto a ello, se trata de disponer de pruebas radiológicas que, en las franjas horarias de mayor frecuencia, evitarían dichos desplazamientos.

También el traslado de las urgencias al nuevo hospital tiene su causa en que se quiere ofrecer unas dependencias con importantes mejoras destinadas a la actividad propia de atención continuada, «con una clara mejora en la accesibilidad». No obstante, pese al traslado del servicio de Urgencias al hospital desde el Ayuntamiento se piensa pedir a Osakidetza el mantenimiento de un retén de atención urgente durante la mañana y la tarde.

Otros cambios que se atisban son los relacionados con algunas de las especialidades que se prestan también desde el ambulatorio, caso de cardiología y ecocardiografía, que en base al Plan Funcional propuesto pasarán a prestarse en el nuevo hospital de Eibar, dado que buena parte de los pacientes crónicos presentan problemas relacionados con esta especialidad. Por esta misma consideración, es posible que alguna otra especialidad pase visita en esta área. Entre ellas estaría Medicina Interna, para asegurar la continuidad de pacientes ambulantes.

Mercado de Ipurua

Otros cambios que se experimentan con la entrada en funcionamiento del hospital es el relacionado con el Centro de Salud Pública, ubicado en el Mercado de Ipurua, y que se trasladará al nuevo centro sanitario de Otaola. En un principio, el grupo Irabazi planteó la instalación de un albergue de transeúntes en este punto.

No obstante, el alcalde contestó que «este refugio de traseúntes forma parte del Mapa de Servicios Sociales. Y, para abordar este tema, los municipios de Eibar, Soraluze, Elgoibar, Deba, Mutriku y Mendaro han creado dos mesas de trabajo en donde están los técnicos y responsables sociales, y los responsables políticos en otra, para abordar la problemática del refugios, pisos tutelados, recursos de asistencia a mayores, entre otros. Este es el foro para abordar estos temas. Por ello, hay que valorar la inversión, coste y mantenimiento. Nuestra posición es esa. Que se trate el plan. Nosotros no nos desmarcamos, pero Eibar no puede trabajar de forma individual».