El alcalde de Mallabia considera «muy viable una ciudad deportiva en Areitio» El primer edil vizcaíno, Igor Agirre, manifiesta que «no ha vendido suelo rural de Mallabia a la SD Eibar ni a ningún particular»«Me dirigí al Eibar para que su proyecto se materializara en nuestro terreno» A. E. EIBAR. Viernes, 4 mayo 2018, 02:00

El alcalde de Mallabia, Igor Agirre, confirmó ayer que ha celebrado reuniones con los rectores de la SD Eibar, de cara a estudiar las posibilidades de poner en marcha, en terrenos de este municipio, la ciudad deportiva del club armero.

En vista del interés del club azulgrana por esta iniciativa, el máximo mandatario de Mallabia se acercó a los rectores del club de Ipurua para ofrecerles terrenos, calificados de ámbito rural, en el alto de Areitio, detrás del Esparru. «Contamos con una superficie muy amplia, en la que se podrían edificar campos de entrenamiento, que ha recibido el visto bueno de aparejadores y arquitectos que ha mandado el Eibar. Yo me acerqué al Eibar ofreciéndoles estos terrenos, en vista de las necesidades que ellos tenían. Requerirían construir una escollera para sostener un barranco y crear superficies llanas en pinares».

No obstante, pese a las reuniones que llevan celebrando técnicos y miembros del Consejo de la SD Eibar con responsables del Ayuntamiento vizcaíno «no se ha pactado, ni cerrado la compra alguna de terreno porque está pendiente la celebración de una junta de accionistas del Eibar que es lógicamente la que dará visto bueno o no a esta posibilidad».

Desde Mallabia su alcalde es consciente que la construcción de una gran ciudad deportiva en sus terrenos reportaría importantes beneficios económicos en cuanto a la licencia de construcción que tendría que percibir el Ayuntamiento, así como otros impuestos como el IBI que podría recaudar el Consistorio. Por ello, el alcalde se muestra expectante de la decisión final que se adopte en la Junta, una vez que ha conocido por los técnicos que «es muy viable la construcción en el alto de Areitio, frente a otras alternativas más caras en Eibar».

Suelo industrial

En cuanto a la posibilidad de que la empresa Orbea coincidiera en intereses con la SD Eibar en los mismos terrenos fue descartada totalmente por el alcalde de Mallabia. «Esto es totalmente inexacto. Orbea si algún día amplía sus pabellones tendría espacio sobre una parcela de suelo industrial libre, de unos 20.000 metros cuadrados, en Areitio, en donde se encuentran Transportes Mandiola, Hierros Sainz etc. Este punto está a unos 300 metros de donde el Eibar ha estado mirando terrenos para sus campos de entrenamiento. No coinciden los puntos de interés de uno y otro. Además, todos estos planes son a futuro y no sabemos si pueden materializarse». No obstante, el rector de Mallabia como otros rectores de los Ayuntamientos de Debabarrena solicita a Sprilur que prepare terrenos para las industrias «una vez que son muchas las que quieren ampliar. Mallabia carece de superficie industrial, que no puede incrementar por la vía de recalificación del suelo rural», finalizó Agirre.