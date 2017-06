Los resultados de la consulta en Aldatze y Jardines se darán a conocer mañana

os resultados de la consulta del ascensor de Aldatze-Jardines se darán a conocer mañanal martes en un acto público que tendrá lugar, a las 12.00 horas del mediodía, en la casa consistorial.

El pasado jueves finalizó la consulta en la que 233 vecinos de Aldatze y Jardines se decantaron por la construcción de una de las dos propuestas municipales, la que conectase Jardiñeta desde Julián Etxeberria (callejón de Telefónica) o por una segunda alternativa que uniese Muzategi con Jardiñeta.

Tras la reunión celebrada el pasado 12 de junio en el teatro Coliseo para informar a todos los vecinos de la zona de Jardines y Aldatze sobre los dos proyectos existentes para la mejora de la accesibilidad a Jardines, se concluyó que se llevaría a cabo esta consulta que recogiese las dos propuestas.

Previamente, el Ayuntamiento remitió los montajes correspondientes a cada uno de los proyectos y una breve explicación. Además, el departamento de obras del Ayuntamiento de Eibar acogió las consultas de los vecinos sobre los proyectos o también se pudieron hacer a página web municipal.

A partir de aquí, el pasado lunes día 19 se abrió el periodo de consultas hasta el jueves día 22 en Pegora, en las dependencias de la Policía Municipal (fuera del horario de apertura de Pegora). También se pudieron entregar al ‘auzozaina’, que estuvo presente en la sociedad de Casa Cantabria, sita en Jardiñeta 9 bajo para realizar la recepción de los votos. En el momento de depositar el voto en la urna, cada persona debía indicar en Pegora, en la Policía Municipal o al auzozaina en qué domicilio residía. Con la consulta finalizada ahora solo queda por llevar a cabo el recuento de los sobres depositados, para conocer cuál será el ascensor que el Ayuntamiento deberá sacar a licitación.

Entre los cálculos que hizo el Ayuntamiento sobre ambos proyectos, el ascensor de Muzategi a Jardines costaría 602.949,17 euros, «apenas sería un 5 por ciento más barato que el del callejón de Telefónica, con un presupuestos de 634.736,8 euros». No obstante, para el de Muzategi se tendría que contar con otro más desde Errebal a ese punto, con lo que el presupuesto se dispararía, «y acabaría resultando más caro, pero esto no hace que el coste económico no sea determinante a la hora de poder decantarse por este proyecto».

A ello, se le une que en la zona de Muzategi existen accesos mecánicos mediante escaleras, por lo que el ascensor puede resultar más práctico desde otro punto.

Polémica con el PNV

Josu Mendicute, desde EAJ-PNV, instó al gobierno municipal a «no burlarse de la inteligencia de los eibarreses» y a construir el ascensor «de una vez por todas», ya que su ejecución fue comprometida tras aceptar la enmienda que Eibarko EAJ-PNV presentó al presupuesto municipal de 2016. El PNV de Eibar descartó la celebración de una consulta y consiguió 317 firmas para la ejecución del ascensor.

Este hecho exasperó al equipo de gobierno socialista que acusó a los nacionalistas de «utilizar informaciones sesgadas y malintencionadas, manipular la opinión de los eibarreses, queriendo hacerles ver que la iniciativa o bien ha nacido de las filas nacionalistas o se va a hacer realidad gracias a su impulso. ¿Será que, a falta de una estrategia política más decente, han decidido presentar como propios los proyectos del PSE porque los suyos no están en sintonía con la opinión de la ciudadanía, para lo que se pone como ejemplo la ubicación de la estación de autobuses a Matsaria suprimiendo el resto de paradas de la trama urbana, o porque son conscientes de su falta de viabilidad y les da miedo testarlos uno a uno en la calle por miedo a ser descubiertos?», señalaba en un escrito el PSE.