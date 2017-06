Aviso sobre las información de víboras

Ante la información que se ha trasladado por whatsapp sobre la existencia de víboras en ciertos lugares del municipio, responsables municipales afirman que «no se ha atendido ninguna denuncia en la Policía Local ni en el ambulatorio». El mensaje que se ha trasladado a través de los grupos de teléfono móvil informaba de que «por la zona de la fuente de San Pelayo y la cuesta de Monte Hermoso y las escaleras para subir y bajar desde el polideportivo a los colegios, han aparecido víboras». No obstante, desde el Ayuntamiento no se descarta la posibilidad puesto que es la época en la que proliferan, pero de momento no se han recibido denuncias.