Aurresku desde Eibar hasta Utah

Ver a jóvenes practicando danzas vascas en el aula de baile de la casa de cultura Portalea no es nada extraño. Lo que no es tan común es escuchar cómo las instrucciones se dan en inglés. Esta semana Eibar ha recibido la visita de un grupo de once estudiantes de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, unas jóvenes que han viajado para conocer in situ los orígenes de una de las danzas preclásicas del mundo.

El grupo formado por diez alumnas estadounidenses y una canadiense llegó el domingo pasado para alojarse en la residencia del Complejo Educativo. El mismo lunes se enfrentaban a su primera sesión teórica y poco después se ponían las zapatillas. «Soy bailarina de ballet clásico y estudio ‘character dance’ por interés personal. Somos un grupo de estudiantes que nos juntamos una vez por semana. Ahora venimos aquí para practicar nuestro hobby, en este caso con las danzas vascas. El año pasado, por ejemplo, estuvimos en Ucrania», explica Maddie, una de las jóvenes del grupo.

La visita desde la ciudad norteamericana de Salt Lake City no es la primera. En el año 2008 se produjo una actividad similar con un grupo de 17 chicos y chicas de la misma Universidad que llegaron acompañados por el profesor Richard Wacko, impulsor de que los estudiantes de danza conozcan en primera persona algunos de los bailes más interesantes de la vieja Europa. La visita de esta semana ha servido para saber que el profesor Wacko finaliza ya su etapa académica y que una de las estudiantes que acudió a Eibar en 2008, Justine Sheedy, ha tomado el relevo en sus clases. Ella ha animado a las jóvenes a emprender una experiencia que se sufragan ellas mismas con el fin de ampliar su formación. «Estoy verdaderamente impresionada al ver la relación entre las danzas vascas y algunas clases que había recibido. No sabía nada sobre la conexión del baile del Renacimiento y el baile vasco», señala Maddie.

Igual que hace nueve años, el grupo de danzas Kezka y la web Dantzan.com se han convertido en un referente para quienes se interesan por la danza tradicional vasca desde otro extremo del mundo. Portalea ha acogido unas sesiones en las que las jóvenes han mostrado su facilidad para poner en práctica bailes de Gipuzkoa y Zuberoa, así como el fandango y arin-arin. Bajo la coordinación del portal Dantzan.com y con el apoyo del programa Dantzan Ikasi profesores de Kezka, Dantzerti, Argia-Ikerfolk, Aiko y Bilbao Musika han participado en su formación.

Bilbao y Errenteria

Las jóvenes de la Universidad de Utah partían de regreso a primera hora de esta mañana después de una semana de intensa actividad. En su estancia han tenido ocasión de conocer Dantzerti, la Escuela superior de arte dramático y danza de Euskadi en Bilbao, y también Dantzagune, el centro de procesos de aprendizaje y creación en la danza que existe en Errenteria. En estos puntos han tenido ocasión de compartir experiencias con el profesorado y alumnado.

Después de haber cruzado el Atlántico el grupo de estudiantes también ha gozado de tiempo libre, conociendo las ciudades de Bilbao y San Sebastián, además del propio Eibar. Estos estudios suponen una actividad añadida para estudiantes de último año como Maddie, graduada dos días antes de partir hacia Eibar. La estancia se completó el viernes con un encuentro en Portalea en el que integrantes de los grupos de danza Kezka y Argia presentaron algunas de sus danzas a las norteamericanas, y ellas hicieron lo propio con una parte del repertorio que trabajan habitualmente. No deja de llamar la atención que las danzas vascas provoquen interés a miles de kilómetros y lleven a jóvenes sin ninguna relación con la cultura vasca a fijarse en ellas.