Las presentaciones de libros van a más en la biblioteca Juan San Martín

El año pasado se editaron en España un total de 81.391 títulos según datos de la Agencia del ISBN de los que 2.844 se lanzaron en Euskadi. Dentro de esta vorágine de páginas no faltan autoras (más que autores) que tienen relación de uno y otro tipo con Eibar y eso hace que de tanto en cuanto se celebre la presentación de un libro en torno a la biblioteca Juan San Martín. Esta era una actividad esporádica hasta hace un par de años pero ha ganado frecuencia. Tanto, que hoy a las 19.00 se celebra en Portalea la presentación de ‘Tierra de adopción’ de Yolanda del Nozal, y el martes 16 a las 19.30 se hará lo propio con ‘Retrato enigmático’ de María Luisa Blasco.

Yolanda del Nozal será la primera en presentar su libro hoy a las 19.00 horas en Portalea. Se trata de su primera publicación después de toda una vida de afición a la escritura. «Tenía muchos papeles escritos sobre el tema y este libro fue un reto que me puse a mí misma», señala. La autora llegó a Eibar con pocos meses de edad, en una familia que procedía de la localidad palentina de Barruelo de Santullán. Por eso Eibar es la ‘Tierra de adopción’ que titula el libro. «Es una historia de mi familia, de aquellas personas que llegaron en los procesos migratorios de los años 50 y 60. Es un libro intimista pero que se lee de forma muy ágil», explica.

La autora tenía claro que si había dos localidades en las que debía presenta ‘Tierra de adopción’ eran Barruelo y Eibar. «Tuve la ocasión de presentarlo en el pueblo donde nací y de donde vinieron mis padres, y ahora tenía que hacer lo mismo en Eibar», dice Del Nozal. A pesar de que hace años que se afincó en Bilbao la autora conserva familia en Eibar y no ha perdido esos vínculos con la ciudad en la que se crió. Una de las experiencias de la juventud más temprana le lleva a quien le acompañará en la presentación del libro. «Va a estar conmigo Juan Ortega. Tuve la ocasión de formar parte del grupo de teatro Narruzko Zezen. En un principio eran solo chicos pero cuando se abrió también a las chicas me apunté. Aunque fue poco tiempo es una etapa que me ha quedado muy marcada», señala.

De la pintura a la literatura

El martes día 16 a las 19.30 se celebrará la presentación de ‘Retrato enigmático’ escrito por María Luisa Blasco del Amo. «Esta es la sexta de las ocho novelas que he escrito, pero la primera que publico». La editorial Falsaria se interesó por una novela que relata una historia con la mitología vasca como telón de fondo. «Es ficción total. Siempre he sentido inquietud por la mitología vasca y me documenté con el legado del padre Barandiaran. Quería contar con personajes atractivos y es cierto que me costó encajarlos en la novela, porque hay que ser respetuoso con lo que ya se ha escrito sobre este tema. Me impresionó el trabajo de Barandiaran para recoger las historias y personajes mitológicos».

La vida cultural de la ciudad no es nueva para María Luisa Blasco pero lo habitual no es contar con ella en ámbitos literarios sino en la pintura. Como integrante de la Asociación Artística Eibarresa participa de sus actividades y sus exposiciones. «Por eso Mateo Guilabert, compañero de la Asociación, me acompañará en la presentación», explica. La autora eibarresa afincada en Soraluze ya presentó el libro en la localidad vecina pero tenía claro que quería darla a conocer también en Eibar.

‘Retrato enigmático’ es un libro que ha visto la luz hace pocos meses pero que se terminó de escribir cuatro años atrás. «Quería escribir algo en positivo sobre el País Vasco. Es una forma de agradecimiento para la tierra que acogió a mi familia», reconoce María Luisa Blasco recordando el origen riojano de sus padres. Es el punto que une las obras de las dos autoras, dos trabajos de agradecimiento de dos mujeres cuyas familias encontraron su lugar en Eibar.