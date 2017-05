El PNV exige que el ascensor a Jardines se acometa este año

El PNV de Eibar exige que la ejecución del ascensor a Jardiñeta se lleve a cabo este año. Asimismo, este grupo se decanta a favor de la construcción de un ascensor por Julián Etxeberria (callejón de Telefónica) debido a que por Muzategi implicaría hacer frente a dos elevadores, uno desde Errebal a Muzategi y otro desde este último punto a Jardines. «Su realización debe llegar antes de acabar 2017. Es una exigencia inapelable. Es el propio PSOE el que lleva más de 10 años vendiendo humo con este proyecto. No hay derecho a seguir jugando así con las personas que residen en Aldatze y Jardiñeta» denuncia el concejal de Obras y Urbanismo del PNV, Josu Mendicute.

El portavoz jeltzale considera que «tras al menos tres campañas electorales vendiendo la moto con el ascensor entre el callejón de Telefónica y Aldatze no es de recibo que ahora se trate de perder más tiempo con la excusa de una consulta. Lo que quieren los vecinos es que se haga el ascensor de una vez por todas», sentencia. Por todo ello, el concejal abertzale exige que «en caso de hacer este proceso se haga de forma inminente, con la verdad encima de la mesa y sin demorarse más en la ejecución. Y es que las dos alternativas que baraja el gobierno municipal son de Julián Etxeberria a Aldatze o de Muzategi a Errebal».

El proyecto Posicionamiento. EAJ-PNV no quiere que se hagan consultas que «demoren» la construcción del ascensor a Jardines. Ubicación. Se muestra a favor de la construcción del ascensor por Julián Etxeberria (callejón de Telefónica) debido a que por Muzategi se requerirá la construcción de dos ascensores, uno desde Errebal y otra conexión desde Muzategi a Jardiñeta. Costes. Según los datos que baraja EAJ-PNV, el ascensor de Muzategi a Jardines costaría 602.949,17 euros, pero se requeriría montar otro más desde Errebal a Muzategi. Sin embargo el ascensor de Julián Etxeberria vendría a costar 634.736,8 euros.

Para EAJ-PNV, «los vecinos quieren que se haga sin más demoras de consultas. No les importa, si es desde el callejón de Telefónica, o desde Muzategi. No esperan más». En este sentido, el partido nacionalista se decanta por el ascensor desde Julián Etxebarria (San Juan). Según los datos que baraja este partido, el ascensor de Muzategi a Jardines costaría 602.949,17 euros, «apenas sería un 5% más barato que el del callejón de Telefónica, con 634.736,8 euros». No obstante, para el de Muzategi se tendría que contar con otro más desde Errebal a aquel punto, con lo que el presupuesto se dispararía, «y acabaría resultando más caro, pero esto no hace que el coste económico no sea determinante a la hora de poder decantarse por este proyecto».

«Muzategi implica retrasos «

A la valoración del coste, según el PNV, «hay que añadir que en esa zona existen accesos mecánicos mediante escaleras, por lo que el ascensor puede resultar más práctico desde otro punto, opina el portavoz nacionalista, convencido de que «la consulta que se anuncia es una estrategia para seguir retrasando el proyecto, nada más», por lo que se pregunta «si igual que con otros proyectos, éste también se está retrasando para proceder a inaugurarlo en vísperas de la próxima campaña electoral». Por todo ello, el representante jelkide ha instado al gobierno municipal a «no burlarse de la inteligencia de los eibarreses» y a construir el ascensor «de una vez por todas», ya que su ejecución fue comprometida tras aceptar la enmienda que Eibarko EAJ-PNV presentó al presupuesto municipal de 2016. Una cuestión que considera «desconcertante para un gobierno apoyado por 10 concejales y con tantos liberados», por lo que ha deducido que tratran de «enmascarar una dramática falta de iniciativa, de liderazgo y de resolución».

Dentro de las filas nacionalistas se indica que «hay capacidad financiera para hacer frente a los retos de futuro a los que nos invita el Plan Estratégico, nuestra obligación es utilizar los recursos públicos para generar más y mejor empleo, hacer una ciudad más agradable y atractiva y ofrecer una mayor calidad de vida a las personas que viven en nuestra ciudad», finalizan. Por su parte, los vecinos han reivindicado, en las reuniones de barrio, la instalación de ascensores, una vez que con escaleras mecánicas existen muchas dificultades de accesibilidad para personas con dificultades.