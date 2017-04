Daniel Zuloaga no puede quedar en el olvido

Asociamos el apellido Zuloaga a Ignacio, el indiscutible pintor. Pero Ignacio de Zuloaga y Zamora (Eibar, 1870 - Madrid, 1945) no es el único gran nombre en esa familia. Podríamos asemejar también a Eusebio y Plácido Zuloaga grandes damasquinadores también, pero cada vez más está quedando en el olvido un gran componente de la saga, Daniel Zuloaga Boneta (Madrid, 1852 - Segovia, 27 de diciembre de 1921) tío de Ignacio Zuloaga, considerado uno de los renovadores del arte ceramista en España. Y eso que Ignacio le llegó a decir un día, «vive tranquilo y no te apures pues detrás de ti dejas tu obra: obra de un hombre de fuerzas colosales. Dejas un ejemplo sin igual y tu nombre vivirá siempre», escribía el pintor Ignacio Zuloaga a su tío Daniel en 1917 desde París, cuatro años antes de la muerte del ceramista. Sin embargo, el tiempo no ha sido amable con la memoria de Daniel, y una serie de hechos no pueden pasar desapercibidos.

Esos son que el Museo del Palacio Episcopal de Segovia (de gestión privada), con cerámicas de la familia Zuloaga desapareció y el Museo Zuloaga en la antigua Iglesia de San Juan de los Caballeros de gestión pública solo abre los miércoles, «y puede que también desaparezca», señala Juan Daniel Zuloaga Khoyan, nieto de Daniel. Éste está triste porque tan ingente obra languidece, desde el cierre del museo, hace dos años, con lo que una llamada desde Eibar interesándose sobre lo que esta ocurriendo es atendida con inusitada ilusión. «La Diputación provincial de Segovia es una de las opciones para quedarse con la obra de mi bisabuelo para sus actividades culturales, pero la crisis y los intereses ajenos al arte abren un periodo de incertidumbre», decía el biznieto de Daniel Zuloaga.

Por ello, preguntado Juan Daniel sobre si apreciaba un abandono hacia la obra de su bisabuelo contestó que «apreció una falta de interés unida a una falta de recursos propios a una provincia y capital de provincia pequeña, unidas a la crisis económica. Se podría haciendo algo más de esfuerzo al menos abrir los sábados y algunos festivos, los miércoles por la mañana solo vienen bien a las excursiones de escolares... Los fines de semana sería lo más lógico para un museo bajo en recursos». Para Juan Daniel, sinceramente la situación actual «es un círculo vicioso donde van descendiendo las visitas y se puede decir que no merece la pena tenerlo abierto... para posiblemente acabar cerrándolo o convertirlo en otra cosa».

¿Cesión a Eibar?

Sobre la posibilidad de una cesión de la obra de Daniel Zuloaga para una exposición o su alojamientro en Eibar, Juan Daniel señalaba que «conozco a muchos propietarios de obras de Daniel, uno en Plentzia que considero amigo. Si ellos legan, o vendan, o cedan sus colecciones me parece lógico que se queden en el País Vasco, una vez que hay poco conocimiento de esta obra, aunque en Donostia hay muchas obras de Daniel».

En principio, Juan Daniel, ve con buenos ojos que «sería precioso hacer en Eibar una exposición temporal de cerámicas u obras de los Zuloagas del Museo Zuloaga de Segovia. En Eibar debe de haber, por ejemplo, bocetos de damasquinado de Daniel, de cuando era joven y trabajaba y aprendía en el taller de su padre Eusebio desde su niñez hasta que después de ir a Sèvres así se ocupaba y esperaba para arrancar la fábrica de cerámica de la Moncloa en Madrid». De todas maneras, el biznieto del ceramista Zuloaga, aboga por «una muestra permanente del damasquinado en Eibar, que ya se realizó hace unos años, y de obras de Ignacio, artista nacido allí. Sinceramente, son las dos máximas cumbres tanto en calidad como en conocimiento internacional del arte realizado por hijos de Eibar. Es una pena, pero las circunstancias son así, que la mejor colección de damasquinado de Eibar, y de los Zuloagas damaquinadores: Eusebio y Placido, esté en Londres en la fundación Khalili…», señala Juan Daniel.

Alojadas en un restaurante

El caso es que desde el cierre del museo del Palacio Episcopal de Segovia, hace dos años, un hostelero de Segovia, Don Eleuterio, de 81 años, dueño del restaurante El Lago, en Segovia, se ha hecho cargo de la casi totalidad de las piezas del museo.

«Las salas de banquetes están repletas de antigüedades y cachivaches, sillas Luis XIV, cuadros y mucha cerámica, muy valiosa, con lo que asombra que obra de Daniel que esté colocada por las mesas, colgada en las paredes, amontonada en varias estancias, del establecimiento de Eleuterio Laguna, conocido como Lute, que calcula que tiene unas 700 piezas, pinturas incluidas», explica. El caso es que según cuentan en Segovia tras abrirse el museo, en 1949, las deudas llevaron a los herederos a pleitos con el Estado que solo se resolvieron en 1994. Al final, lograron conservar la obra y la vendieron a Don Eleuterio.

Este hostelero cuenta que el nieto de Zuloaga, Daniel, que también era ceramista, iba a comer a su restaurante, le iba fiando y al final le regalaba alguna pieza. En la Fundación Zuloaga, que gestiona el legado de la familia, reconocen con pesar la «mala suerte» que ha perseguido al legado de Daniel Zuloaga, entre piezas malvendidas por necesidad de dinero y que no siempre haya caído en las mejores manos.