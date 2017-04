Nueva calle de coexistencia peatonal para Eibarko Bizikleta Plaza hasta la parroquia

«Vamos a seguir apostando por trabajar por una ciudad en la que los peatones tengan prioridad, y seguir transformando el centro urbano en un gran espacio de coexistencia y de estética moderna», señalaba el alcalde, Miguel de los Toyos, para justificar las obras de coexistencia peatonal que está previsto llevar a cabo cerca de Eibarko Bizikleta Plaza hasta el bar Foxter, frente a la parroquia San Andrés.

Con esta iniciativa se consigue actuar en un punto céntrico para dotarlas de aceras más anchas y modernas, que permitan un tránsito más cómodo a los transeúntes.

La aprobación del presupuesto municipal ha incluido la realización de este proyecto dentro de las previsiones de obras municipales para el 2017.

La construcción de calles de coexistencia peatonal no es nueva. Inicialmente, se llevó a cabo en la calle Toribio Etxebarria. En vista del éxito, se realizó la modificación de otras calles, como las de San Agustín, Zuloagatarren, Ego-gain, y Estaziño. Gracias al programa Merkagune, del Gobierno Vasco, se concedieron 578.204 euros para transformar en zonas de coexistencia las calles Zuloagatarren, San Agustín, Ego-Gain y Estación, con el objetivo de posibilitar una mayor comodidad para los peatones y un beneficio para el comercio. «La creación de calles de coexistencia beneficia al comercio de la zona y contribuye a realzar la imagen de Eibar como ciudad de servicios», dijo el alcalde.

En este sentido, al redactarse estos proyectos se tiene en cuenta las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad así como la utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

También se ha revisado la actual Ordenanza Reguladora de Terrazas, consensuándola con representantes del sector hostelero, con el objetivo de mejorar la estética de las mismas y causar el mínimo perjuicio al tránsito de los peatones.

Petición en Julián Etxebarria

Comerciantes y hosteleros de la calle Julián Etxebarria han solicitado la peatonalización de esta calle durante los fines de semana y que pase a también de coexistencia peatonal, Esta idea ya fue expuesta por los titulares de los negocios al ayuntamiento, pero subrayan que aún no han recibido contestación. Los comerciantes alegan que «Julián Etxeberria es una calle más céntrica que aquéllas en las que se ha venido actuando en los últimos años y que cuenta con cuatro bares y 14-15 negocios comerciales y de servicios. Sin embargo, el alto número de estacionamientos que presenta impiden pasear por sus aceras y ni siquiera sacar veladores a las calles». No obstante, en el seno del Ayuntamiento se ha considerado como no conveniente la realización de esta obra en Julián Etxeberria por la necesidad de facilitar puntos de carga y descarga para los numerosos negocios existentes.

En las pretensiones de los hosteleros está la de la ampliación de aceras «para que podamos sacar veladores y para que la clientela pueda acceder a nuestra calle con más comodidad. Los vehículos invaden, incluso, las aceras».

En este sentido, este sector afirma que «con la peatonalización los fines de semana se podría ampliar el centro urbano hacia Errebal y Bidebarrieta. Junto a ello, no ocurre ningún problema si obligamos a los vehículos a girar en Urkizu o se manda a los vehículos a que estacionen en el parking de Txomo. Somos ciudadanos iguales a los de San Agustín, Zulogoatarren y Estaziño y exigimos que esta calle pase a ser como las mencionadas, pero sin vehículos y cerrada al tráfico durante los fines de semana». Los comerciantes hablaban también del importante foco comercial que se ha abierto en Julián Etxebarria, para lo que es exigible «inversiones que faciliten el paso a la clientela».

Renovación de aceras

Este proyecto se encuadra dentro del plan de renovación y ensanchamiento de aceras que permitan «un tránsito más cómodo, agradable y accesible a los peatones, favoreciendo, así, una movilidad más sostenible y saludable», expresó De los Toyos. Así, en los últimos meses se ha procedido también a la renovación y mejora de las aceras de Isasi, San Juan y Urkizu, dentro de esa mejora de los puntos de paso de los peatones.

El proyecto más importante que se ha ejecutado ha sido el de Isasi, entre los números 3 y 39, desde el cruce del bar Txoko y la parada de autobús ubicada en el alto de Isasi, frente al colegio La Salle.

Con las medidas adoptadas, el proyecto mejora el flujo peatonal, favoreciendo la movilidad. De esta manera, se crean dos nuevos pasos que serán sobreelevados y se habilitarán los 20 aparcamientos mencionados entre los números 21 y 39.