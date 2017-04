La oposición municipal critica el proceso negociador del presupuesto

El presupuesto municipal del 2017 salió adelante, en la mañana de ayer, con un montante de 33 millones de euros, con los únicos votos favorables del PSE, la abstención de EAJ-PNV e Irabazi, y el voto en contra de EH Bildu.

El debate de la sesión plenaria estuvo copado por los términos en los que se había llevado la negociación del borrador presupuestario, presentado el pasado 9 de enero, junto a las enmiendas que habían presentado los grupos, y las causas de no llegar a acuerdos. Las críticas de los grupos se centraban en la existencia de un tope de 1,3 millones de euros, para la aprobación de enmiendas, mientras que el gobierno local consideró «imposible negociar enmiendas, por valor de 9 millones, presentadas por EH Bildu ,EAJ-PNV e Irabazi». Los grupos de la oposición coincidieron únicamente en solicitar el desarrollo del Plan Estratégico y la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

Así, el portavoz socialista, Arcadio Benítez, mostró su apoyo al documento presentado por su grupo «por dar cumplida cuenta del programa de nuestro partido refrendado por los eibarreses. Por quinto año congelamos los impuestos municipales y seguimos en medio de una situación económica complicada». No obstante, Benítez, calificó de «realista, menos austero, y capaz de mantener la calidad de los servicios, pese a contar con 1,5 millones menos que en 2016, asunto que nos obliga a que las inversiones de 2017 salgan de las arcas municipales en su totalidad».

Desde las filas de EAJ-PNV, Josu Mendicute mostró su preocupación por el paro existente y por el bajo crecimiento del empleo con unos ratios muy inferiores a los de la media vasca, especialmente en la industria, frente a la preponderancia del sector servicios, así como la mínima superficie de zonas verdes. El concejal jeltzale pidió a todos los grupos la consecución «de un pacto entre todos, para abordar los retos que tiene Eibar porque vemos que el gobierno local es como un pollo sin cuello». En su posicionamiento, habló que Eibar «tiene que aspirar a ser vanguardia y no colista en el desarrollo económico porque tenemos capacidad financiera para hacerlo, pero para ello es preciso establecer un diagnóstico común de proyectos compartidos y estamos por esa labor de hacerlo. ¿Qué quiere el alcalde que Eibar de su ciudad dentro de 10 años?». Mendicute acusó al PSE de «tener un gran remanente de tesorería ocultado, para así, al final de legislatura, poder realizar proyectos como la ampliación del polideportivo». Por su parte, el alcalde Miguel de los Toyos contestó que «nosotros también tenemos una voluntad de acuerdo y con el PNV alcanzamos un documento de mínimos, a finales de marzo, y con EH Bildu hubo muchos puntos de encuentro, pero su asamblea se negó a apoyar el entente que habíamos logrado. No veo una situación tremendista. Y cada uno podamos tirar para adelante con nuestras iniciativas».

Diferencias entre los grupos

Por su parte, Gorka Errasti de EH Bildu apuntó que «no son nuestros presupuestos e insistimos que los sueldos y dietas elevadas necesitan una reflexión. Se conceden grandes cantidades de ayuda a ECCA y se pone alfombra roja a las grandes cadenas comerciales. No se está dando un debate del futuro de la ciudad o del propio comercio. Mediante cláusulas sociales se tienen que trabajar en la contratación de nuevos empleos». Igualmente, Errasti calificó de «fracaso» la construcción de las escaleras mecánicas y un «lastre» su alto mantenimiento. Apuntó que «la accesibilidad se basa en réditos de votaciones y no estamos dispuestos a seguir pagando 200.000 euros a Debegesa, para que después nos sigan cobrando por actividades de asesoría de sus técnicos». Errasti consideró como «poco serias» las promesas para encargar un plan de habilitación de un Ekocenter, en Eibar, «para después no darle ninguna continuidad. Por ello, tendemos la mano para hacer un presupuesto alternativo a todos los grupos, en lugar de tanto pasteleo y postureo».

Finalmente, María Jesús Aguirre, de Irabazi, centró su intervención en el proceso seguido para negociar sus enmiendas. «Contábamos con enmiendas por valor de 1,7 millones y aceptamos reducirlo más, pese a que se nos comentó de la inviabilidad de las propuestas, pero al final se remitió el mensaje que se fija un tope de negociación de 1,3 millones. A partir de aquí tuvimos que ajustar las enmiendas más. Lo bajamos a 790.000 euros, y después de 40 días, tras fracasar las negociaciones con EH Bildu y EAJ-PNV, lo hicimos a 470.000 euros, todas ellas con carácter social y medioambiental, en donde contemplamos una cesión del albergue de las monjas Concepcionistas, para los refugiados y aprovechar el espacio para huertos urbanos», dijo Aguirre.