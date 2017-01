El PNV pide «responsabilidades políticas» por la tarjeta del Coliseo

EAJ-PNV solicitó el lunes en el pleno municipal «responsabilidades políticas» por la paralización de la tramitación de la tarjeta ‘Coliseoaren Lagunak’ que contaba con descuentos en las actividades del teatro. Los motivos de esta petición son que se estaba emitiendo la tarjeta sin la aplicación en vigor de la ordenanza reguladora de las tarifas. La edil de PNV, Elena Ibáñez, apuntó que «se ha saltado todo el trámite porque no hemos dado valor a las instrucciones y recomendaciones del interventor municipal». En base al informe de este técnico se indicaba que la propuesta de tarifas inicialmente aprobadas «era incompleta». Por ello, apuntó Ibáñez que «una cuestión que era bonita para Eibar se ha convertido en una chapuza».

Asimismo, se recordó el proceso seguido –iniciado el pasado 17 de octubre–, con la aprobación de la ordenanza reguladora de precios públicos por la prestación de servicios o realización de actividades municipales. En el apartado correspondiente a los precios en el teatro Coliseo aparecían dos tarifas referentes a la tarjeta ‘Coliseoren Lagunak’: 20 euros precio anual de la tarjeta y 15 euros para jóvenes que disponían de Gazte Txartela. Tras seguir su tramitación se inició la venta, pero se conoció que algunos de sus beneficiarios no estaban contemplados en la ordenanza en vigor. «Qué prisa se dan algunos para unas cuestiones, y para otras... Por resumir, se empiezan a aplicar unas condiciones que no están en vigor porque no se han aprobado», valoraba así la concejala del PNV. También recordó Ibáñez que «en la comisión de Hacienda nos parecía que se podía plantear más beneficiarios que los jóvenes, como los mayores de 65 años».

«Esta cuestión tenía que haber sido explicada en la comisión de Cultura o si no en la de Hacienda, pero no intentar pasar de puntillas y esperar a que los grupos no nos enteremos. Pero el PNV se ha enterado, y ha sido después cuando ha recibido todas las explicaciones técnicas, que no políticas, cuando aquí hay claramente una responsabilidad política». Ibáñez afirma estar «defraudada como eibarresa. Esto no es forma de gestionar el patrimonio público a pesar de que seguramente la aplicación de esta ordenanza, no en vigor económicamente, no suponga mucho montante, pero este equipo de gobierno tiene la obligación de gestionar hasta el último euro con rigor».