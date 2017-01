La tarjeta ’Coliseoaren Laguna’, paralizada hasta que se aprueben las tarifas

El Ayuntamiento de Eibar tendrá que llevar a cabo una serie de correcciones en la aplicación de las tarifas de expedición de la tarjeta ‘Coliseoaren Laguna’ que supone una serie de bonificaciones en las actividades de este equipamiento cultural. De momento, se ha decidido paralizar su emisión, una vez que para poder aplicar estas nuevas tarifas especiales, éstas han de ser aprobadas por el Pleno municipal convocado para ayer lunes. El Ayuntamiento explica que su «interés por poner en marcha las mejoras planteadas a la mayor brevedad», hizo que se aplicasen las nuevas tarifas de expedición de la tarjeta antes de estar aprobadas por el Pleno. A la vista de esta disfunción, el Ayuntamiento paralizó el pasado viernes la emisión de las tarjetas a la espera de que ayer se aprobasen los cambios en el Pleno. «Lo que ha ocurrido es que nos hemos anticipado a la finalización del trámite administrativo por tratar de beneficiar a los usuarios de la tarjeta en la aplicación de las tarifas mejoradas», ha explicado el alcalde Miguel de los Toyos.

Así pues, y hasta la aprobación definitiva de las modificaciones, –aprobación por parte del Pleno y exposición pública por un plazo de 30 días hábiles–, únicamente se pueden emitir las tarjetas ‘Coliseoaren Laguna’ en las condiciones que se recogen en la ordenanza ya aprobada por el Pleno en octubre de 2016, es decir, sin contemplar las mejoras que ayer aprobó el Ayuntamiento. Por tanto, a partir del momento en que se lleve a cabo la aprobación definitiva de las nuevas tasas de expedición de la ‘Coliseoaren Lagunak’, se emitirán las tarjetas con las tarifas especiales mejoradas.

Inicialmente, las tarjetas fueron aprobadas por el Pleno municipal del pasado octubre, con efectos a partir del 1 de enero de 2017. No obstante, la tarjeta estaba sujeta a los oportunos precios públicos aprobados por el Pleno. Con la normativa en vigor, el precio anual para la tarjeta ordinaria es de 20 euros y de 15 euros para los jóvenes con ‘Gazte Txartela’.

Asimismo, las personas en paro o titulares de RGI o de Ayuda de Garantía de Ingresos tendrán derecho a los mismos descuentos. Para beneficiarse de estos descuentos deberán presentar junto con la entrada el DNI o documento acreditativo de su identidad y documento justificativo de estar en paro o ser titular de una RGI o de la AGI.

La tarjeta permite obtener un descuento del 30% en la entrada para cualquier espectáculo y concierto programado por el Ayuntamiento de Eibar y en las entradas de cine comercial que se desarrollen en el Coliseo. En un intento de «realizar mejoras en la aplicación de esta iniciativa y facilitar a un mayor número de colectivos disfrutar de sus beneficios», desde el Ayuntamiento se propuso la realización de una serie de cambios en las tasas de expedición.

Los nuevos precios propuestos incluyen reducciones en las tarifas a personas empadronadas en Eibar con 65 años o más (les costará 15 euros la tarjeta en lugar de los 20 de la tarifa ordinaria), a menores de 30 años (también 15 euros), a titulares de RGI o AGI, así como a las personas que formen parte de su unidad convivencial (tarjeta gratuita), a personas en situación de desempleo (tarjeta gratuita), a menores de 30 años cuyos padres, madres o tutores estén desempleados (tarjeta gratuita).

Actividad

Desde el 16 de enero, que se empezó a emitir la tarjeta ‘Coliseoaren Lagunak’ hasta el pasado viernes, 27 de enero, en que se paralizó la emisión para subsanar el problema, se han expedido desde el Ayuntamiento 127 tarjetas.

De ellas, en 61 casos la emisión ha sido correcta (es decir, todas aquellas en las que se han abonado los 20 euros de la tarifa ordinaria). En 41 casos, se trata de mayores de 65 años que han abonado la tarifa reducida de 15 euros cuando todavía no estaba en vigor y debían pagar 20 euros. Lo mismo ha ocurrido con siete casos de menores de 30 años, que si disponen de la Gaztetxartela han abonado un importe correcto, pero que si no disponen de la misma, debían haber pagado 20 euros. Finalmente, hay 18 tarjetas expedidas para las personas en situación de desempleo. Para subsanar esta irregularidad y dar salida a la aplicación de las tasas de expedición no aprobadas, el Ayuntamiento se pondrá en contacto con cada una de las personas afectadas para explicarle lo ocurrido y plantearle diferentes soluciones, al tiempo que desde la institución municipal se pide disculpas a las personas afectadas.