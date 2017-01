EH Bildu critica el presupuesto «porque no prioriza los retos económicos y sociales»

EH Bildu ha hecho una valoración del borrador del presupuesto municipal presentado por el equipo de gobierno socialista en el sentido de que «el PSE nos ha vuelto a vuelto a fallar, como en el ejercicio anterior, con un documento nada valiente, en el que no se priorizan los retos económicos ni sociales que tiene Eibar. Este año el PSE tiene que volver a valorar con qué otro partido y, sobre todo, con qué propuestas, logra la mayoría que necesita para aprobar el presupuesto», señalaron los ediles Gorka Errasti y Leire Abanzabalegi.

En esta dirección, la principal crítica de la coalición abertzale se centra en las dietas y liberaciones de cargos políticos que «en este 2017 ascenderá a 860.135 euros, cuando a las ayudas sociales a cientos de familias se destinarán 366.137 euros, para tratar de resolver sus necesidades más acuciantes». Ante esta situación, EH Bildu adelantó que «volveremos a proponer minorar las dietas de 313 a 60 euros».

VALORACIÓN Críticas. EH Bildu muestra su oposición a que «las dietas y liberaciones de cargos sean más del doble que las ayudas sociales a familias». Igualmente solicita la construcción de ascensores ante los elevados costes de las escaleras mecánicas. Sin ejecutar. Desde EH Bildu muestran su malestar porque proyectos acordados, como el Ekocenter, la Oficina de turismo o las calderas de biomasa no hayan avanzado.

Por otro lado, en cuanto a las previsiones presupuestarias, aducen que «el PSE sigue en su línea. El presupuesto carece de novedad alguna, es casi una copia del de ejercicios anteriores». Además, según EH Bildu, parece que «el PSE espera a las propuestas del resto de partidos de la oposición para enriquecer su pobre presupuesto».

Ascensores

Otro eje de preocupación, para EH Bildu, se centra en el gasto de mantenimiento de escaleras mecánicas y ascensores, que asciende a 557.503 euros. «Del coste total, solamente el 6% está dedicado al mantenimiento de ascensores, siendo el resto para las escaleras mecánicas. Las escaleras mecánicas son un servicio que se ha ido encareciendo a medida que se han ido instalando más pero, además, y lo volvemos a repetir, no alcanzan a cubrir las necesidades de mucha parte de la ciudadanía». Desde EH Bildu creen que «hubiese sido más adecuado una apuesta por ascensores públicos para mejorar la accesibilidad urbana, ya que además de tener un coste menor, favorecen a las personas de edad más avanzada o con alguna dependencia pues permiten subir y también bajar».

En cuanto a políticas de empleo, se centra el grupo en la oposición, en varias partidas destinadas a apoyo a empresas y a personas emprendedoras. «Partidas que están bien, pero le exigimos mucho más al ayuntamiento. Si observamos los datos de desempleo de Eibar y el perfil de las personas desempleadas, existe un sector de población al que el ayuntamiento no está haciendo caso y al cual hay que darle un salida. Pero parece que el PSE, de momento, no tiene nada que ofrecer a estas personas desempleadas. ¿Estará esperando a las propuestas del resto de grupos políticos?».

En cuanto a temas sociales, apuntan que «se ha incorporado una partida para el despliegue del Mapa de Servicios Sociales en 2017, pero se trata de una partida bastante general que no especifica a qué déficit de servicios o de plazas dará respuesta. Para el 2017 el PSE tenía que haber tenido previsto qué prioridades tiene para el Mapa, pero parece -dice EH Bildu- que aquí también les ha pillado el toro. Además, les queremos recordar que la Ley obliga a que Eibar tenga un albergue para personas sin techo y que por eso mismo se realizó un recuento nocturno de personas sin hogar durante el pasado 2016 y a propuesta de EH Bildu. Un gobierno que coloca a las personas en el centro de sus políticas debería priorizar este tipo de servicios», para el grupo abertzale.

En cuanto a proyectos que había solicitado EH Bildu, se recuerda la construcción del Ekocenter, «acordada a implantar en el 2016», o la caldera de biomasa «a instalar en Urki», o la ausencia de una partida en el borrador para la Oficina de Turismo de Eibar, «porque se contempla su implantación sin ni siquera tener en mano el informe de viabilidad ni conocer las principales líneas del Plan director de Desarrollo Económico».

En resumen, para el grupo abertzale «lo que nos queda muy claro es que si EH Bildu no fiscaliza al gobierno, el PSE no tienen ningún problema en olvidar lo acordado. El Plan Estratégico es un importante documento aprobado recientemente y que debería ser la hoja de ruta de la gestión municipal. Parece que el PSE no le da la misma importancia que nosotros y no ha insertado ninguna partida para desarrollar las acciones descritas en el Plan, cuando es totalmente necesario y urgente renovar el Plan General de Ordenación Urbana y lamentablemente, tampoco hay lugar para este cometido».

Balance de sus enmiendas

Finalmente, EH Bildu valoró que «nuestra irrupción en 2011 ha permitido materializar propuestas sociales, que buscan el fomento de la cohesión social y que lamentablemente, si no las hubiésemos realizado, el PSE seguiría con su política social continuista y asistencialista. Por lo tanto, si este presupuesto tiene un componente social, ha sido gracias a EH Bildu. Sin nuestras propuestas , la ludoteca de Jazinto Olabe, las ayudas para las extraescolares de los menores que menos tienen, las ayudas para la emancipación de jóvenes, la tarjeta de descuentos Coliseoaren Laguna, el diagnóstico social de Eibar, el Plan Estratégico del Euskara, los sistemas antiincendios para personas mayores, la red de circuitos saludables Eibar Ibilixan, la nueva valoración de puestos de trabajo de la plantilla municipal, todos los pasos dados hacia la eficiencia energética y el uso de energías renovables y los pasos dados hacia la transparencia y la participación ciudadana, etc., no se hubieran materializado».