Irulitxa, a por Donostia

Este ya ha sido el séptimo año en que Irulitxa ha participado en diferentes tamborradas de la capital guipuzcoana, pero nunca lo había hecho en cinco tamborradas en la misma edición. Este era su estreno en el Día de San Sebastián de este año a la hora de batir sus propios récords y, al igual que en ediciones anteriores, consiguió el éxito perseguido.

Su repertorio se pudo oir el jueves de 1.30 a 5.30 horas de la madrugada, con la tamborrada Danborkide, perteneciente a la Ikastola Santo Tomás de Liceo (los adultos). A las 4 horas y hasta 7.30 se les pudo escuchar con la ikastola Santa Teresa. El viernes comenzaron a las 17.30 y continuaron hasta las 21 horas tocando con ‘Txirain’, de 18.30 a 21.30 horas con la sociedad gastronómica ‘El Cangrejo’ y concluyeron la jornada tocando de 20 a 23.30 horas con la tamborrada ‘Gaztekide’, que son los jóvenes del Liceo Santo Tomás.

Esto ha sido posible gracias a los 54 músicos, reclutados de diferentes lugares, que han tomado parte en esta gran experiencia de Irulitxa en 2017. Y, sin duda, también a su director Gorka García ‘Kaska’, que se encargó de la coordinación de todas las tamborradas estando presente en cuatro de ellas.

Al parecer, todo era cuestión de colaboración. «Como llevamos siete años participando en la tamborrada, cada vez hemos ido teniendo más. Nos piden la colaboración y nosotros encantados. Necesitan muchos músicos y nosotros los buscamos. Tiramos de músicos de Tafalla, de Iscar (Valladolid), de Segovia, y con todos los compañeros y profesores que nos echan una mano completamos los 50 y pico músicos que nos hacen falta», explica ‘Kaska’, que coordina todas las agrupaciones.

Sin duda, un trabajo arduo que no sólo consiste en reclutar los músicos suficientes, sino en repartir turnos y horarios, elegir la ropa y repartirla, y en el caso personal del director de Irulixa, «tocar desde las 1.30 hasta las 7.30 horas ininterrumpidamente. Duermo dos horas, toco hasta las 15 horas, como en dos horas y a las 17 horas empiezo otra vez a tocar hasta las 23.30 horas».

El boca a boca ha servido para aumentar el número de tamborradas en las que toma parte Irulitxa

No obstante, Gorka no se queja «porque tengo fiesta al día siguiente. Ya he probado esta experiencia teniendo que trabajar al día siguiente y es insoportable. Me quería morir».

Cada vez les llega más trabajo en este aspecto, ya que comenzaron por dos tamborradas y ahora han llegado a las cinco. Sin duda es cuestión de confianza «porque un amigo que tiene una tamborrada se entera de que a otro les hace falta una txaranga y se lo transmite. Así hemos ido creciendo», aclara la batuta de Irulitxa. Cada uno de los músicos se conforma con participar en alrededor de dos tamborradas.

El repertorio es de una docena de canciones y llevan únicamente una más, que es el himno de Santo Tomás Liceo ‘Konportako martxa’. «Pero aparte de estas canciones no se pueden tocar otras, incluso les pueden quitar la subvención», aclaraba Gorka.

Únicamente pudieron ensayar 20 en el ensayo general, pero Gorka muestra confianza en sus músicos, porque «son lo suficientemente profesionales como para adaptarse».

Irulitxa cuenta en la actualidad con 19 músicos y dos en excedencia por estudios. Entre ellos, hay mucha variedad, ya que el mayor cuenta con 73 años y la más pequeña 19. Eso sí, su director aclara que «estamos a falta de helicón o tuba, nos hace falta bombardino, trombón. Lo mejor sería que fueran de Ermua, Eibar, Elgoibar, Durango, de cerca. Nos encantaría que viniera gente nueva».

Las personas que lo deseen pueden informarse a través de su facebook o del teléfono 600435000.