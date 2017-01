Ermua invirtió más de 89.000 euros en la revitalización de su comercio

El Ayuntamiento de Ermua invirtió 89.362 euros en dotar al municipio de una oferta comercial de mayor atractivo en 2015. Así lo informaron responsables del Departamento de Desarrollo Local y Promoción Económica de la administración local en la última Comisión Informativa celebrada en el municipio.

El objetivo primordial de las acciones realizadas fue el de fomentar el consumo en la localidad y que Ermua sea un centro comercial abierto. Además se trataba de facilitar la creación de nuevos comercios para potenciar así el emprendizaje en el municipio. Para ello, desde el Departamento de Desarrollo Local se apoyaron diversas acciones en las que participaron comerciantes locales.

Por un lado, se ofrecían acciones de formación e información, para trabajar en las redes sociales, para elaborar la página web. También se ofreció un curso de paquetería creativa e incluso la posibilidad de ofrecer un servicio de ‘personal shopper’.

Se trabajó la competitividad, aplicando técnicas de innovación, calidad, cooperación y modernización entre los comerciantes locales. Por ejemplo, se trabajó la tarjeta de fidelización de la clientela, también la marca VISA, la implantación de las TICs o nuevas tecnologías en los comercios y establecimientos hosteleros locales

Se colaboró, asimismo, con ayudas y subvenciones en este aspecto, se promocionó el programa Hirigune y el proyecto ‘Saltokitik enpresara’ (’Del comercio a la empresa’).

También se propusieron diversas actividades de dinamización comercial tales como la Feria del Stock, ‘El comercio es vida’, ‘La noche abierta’ o la participación en las Jornadas Gastronómicas organizadas por el colectivo gastronómico Lobiano.

El portavoz de EH Bildu en Ermua, Paul Yarza, afirmó durante la Comisión que «falta un estudio de la situación del comercio en Ermua». También criticó que «ha habido una partida económica en 2015 en el Perco (Plan Especial de Revitalización Comercial del Gobierno vasco ) y no se ha utilizado para realizar un diagnóstico».

Además, aludió al alto alquiler de los locales en Ermua y solicitó la intervención de la administración local para aportar «ayudas en la renta o en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)».

Respuesta

Desde el Departamento de Desarrollo Local se destacó que «el diagnóstico del comercio local se elaboró anteriormente». Y que en la actualidad el que era Perco y ahora es Hirigune «nos permite que cada año vayamos trabajando en diferentes acciones que se proponen».

El alcalde, Carlos Totorika, añadía que «el Ayuntamiento lleva trabajando más de 15 años con los Percos y con ellos se consiguen ciertas líneas de actuación, pero no exigen un análisis de la situación del comercio». Además subrayó que «no podemos cambiar el precio de los locales porque son propiedades privadas. Sí podemos tener una oferta alternativa de locales, por ejemplo, en Izarra». Y por otra parte, quiso recalcar que «subvencionar locales no es fácil, porque no se puede subvencionar a uno y a otro no».

El primer edil, además, se quejó de que las propuestas de Bildu en este campo eran «muy genéricas y de este modo no ayudan», respondió al edil de la oposición.