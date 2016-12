Los robots se cuelan entre los libros

«¿Qué hay que hacer?», «coger cubos y llevarlos a tu zona», «¿y en vez de eso no podemos pelear hasta que sobreviva solo uno?» Podría parecer un diálogo dramático si no fuera porque los que van a pelear son unos pequeños robots, los protagonistas del taller de robótica que se ha impartido durante toda la semana en la biblioteca Juan San Martín. Entre estanterías de libros se han colado unos aparatos capaces de realizar distintas tareas, a los mandos de una docena de escolares de Secundaria y Bachillerato.

Alberto Asín, de Doplay, es el encargado de impartir unas sesiones que en pocos años han perdido el carácter novedoso de un inicio. «Hace cinco o seis años había muy pocos kits de robótica, pero ahora hay una oferta muy amplia y la mayoría de los chavales ya han oído hablar de ello, o lo han probado», señala.

La mayoría de los participantes en el taller de estas navidades ya había participado antes. «En verano estuve en otro, también en Eibar, y me pareció algo muy interesante, aunque ahora nos ha tocado resolver problemas técnicos», señala Markel Rodríguez, de 16 años. Uno de los que probaba por primera vez era Jokin Azpilikueta, de 12 años, que señalaba la experiencia como «muy guay, pensaba que iba a ser más difícil. Suelo montar construcciones de Lego y creo que por eso no me ha costado mucho. Bueno, y también que ya tengo un robot en casa».

El curso se basa en la plataforma Lego Mindstorms EV3 y utiliza unos kits cuyo precio ronda los 400 euros. «A partir de ahí te puedes empezar a meter con cosas que tienen más posibilidades, dependiendo del presupuesto», señala el profesor. Con los kits empleados en el curso los asistentes han podido dotar a sus robots de varias herramientas para ordenarles ejercicios distintos. «El primer día montamos una grúa pero programar con sensores es más complicado. Por sencillo y bonito que se ponga, programar no es tan fácil, aunque el funcionamiento del curso es un poco libre», indica Asín. Un programa propio de esta plataforma permite a los usuarios determinar las funciones que cumplirá cada robot. Desde un ordenador se introducen las instrucciones que deberán seguir los pequeños vehículos.

El taller ha combinado el trabajo con robots con la creación de videojuegos, un terreno en el que hoy en día existen herramientas gratuitas que ofrecen muchas posibilidades. «Programar el robot si que es difícil, pero hacer un videojuego no tanto», señala Martín Álvarez, de 13 años. Su compañero Ander Luengo no lo ve igual.

«Para mí es más sencillo el robot, pero ya había estado en un curso antes». Los dos coinciden en que se trata de una actividad «divertida e interesante», pero metidos en harina, donde mayor diversión ven es en las peleas entre robots. Las posibilidades de estos mecanismos a la hora de moverse y utilizar una palanca les otorga distintos usos. «Pero no todo son peleas», aclara Alberto Asín. «Podemos decirles a los robots que sigan un color en el suelo y se muevan solo por la superficie de ese color, recoger objetos, etcétera». Los robots han dejado de ser cosa del futuro y se cuelan en cada esquina.