La Mancomunidad califica de «poco viable» una protectora de animales

El presidente de la Mancomunidad de Debabarrena, Arcadio Benítez, ha manifestado que «no encontramos un interés entre los municipios de la comarca hacia la puesta en marcha de una protectora de animales, tal como vienen solicitando algunas asociaciones». El grupo GEPE (gestión ética de la perrera de Eibar) elaboró una propuesta para un Plan de Gestión y Viabilidad para animales abandonados en el Bajo Deba que hizo que la Mancomunidad girase una ronda de contactos con los municipios de la comarca, para conocer el grado de compromiso hacia este proyecto. En la propuesta de GEPE se incluían tres posibles emplazamientos para la protectora que exigía una alta inversión.

Según asegura Benítez, «ningún municipio de la comarca nos ha remitido ninguna propuesta a favor o en contra de la puesta en marcha de este servicio», y subraya que los costes que acarrearía el servicio impiden llevar a cabo alguna actuación. «Ante un tema de tal envergadura y la poca viabilidad que podrá contar no podemos dar ningún paso en firme».

La Mancomunidad, tal como realiza con otras actuaciones comarcales, vincula sus proyectos de financiación en base a cuotas que deben ser aportadas por cada uno de los municipios que integran la entidad, con lo que, de momento, no existen visos que a corto plazo de se cuente con este servicio que «las instituciones no están obligadas a ofrecerlo».

Otro tipo de gestión

Desde el año 1995, Eibar cuenta con una perrera para la recogida de los animales perdidos o abandonados que se localizan en toda la comarca, un servicio que sí corresponde curirlo a la Mancomunidad del Bajo Deba.

No obstante, la iniciativa GEPE no lo ve suficiente. «Es fundamental llegar al sacrificio cero y que haya una mejora de las instalaciones en las que están los perros», apunta el grupo. Para ello puso en marcha una campaña que, remarcaron, «no tiene carácter político», y que más tarde ha venido acompañada de un plan de ubicación de la protectora. Desde GEPE consideraban que «el lugar donde se aparcan los camiones de la Mancomunidad no es el lugar adecuado y creemos que en todo el Bajo Deba se puede encontrar un espacio natural donde los animales puedan tener unas zonas de esparcimiento adecuadas». El objetivo de la solicitud era un cambio en la filosofía de este servicio, «que pase de ser una perrera a una protectora, que sea algo más que un almacén» señala.

Los datos aportados por la Mancomunidad señalan la existencia de un centenar de perros que son atendidos en la perrera. Sin embargo, desde la Mancomunidad inciden que «una cosa es una protectora y otra una perrera. Estamos llegando al sacrificio cero. La gran mayoría de estos perros regresan a manos de sus dueños gracias a los microchips que portan. En los casos en que no se dan estas facilidades comienza una investigación para saber de dónde puede haber llegado el animal y ver si se ha extraviado o ha sido abandonado. La devolución a sus propietarios es la primera vía. Si no es posible localizar al propietario se hacen gestiones para hacer posible su adopción. Únicamente, se llega al sacrificio si padece alguna enfermedad irreversible. Una protectora requiere unas instalaciones de un nivel muy costoso», decía Benitez.

Costes por adopción

No obstante, desde otra asociación como Marcan Huella, que se ocupa de la recogida de animales abandonados, mostraban la necesidad de la puesta en marcha de una protectora. En este momento, se contabilizan un total de nueve canes acogidos en la residencia canina, sita en Lemoa, y otros tres en hogares de acogida. «El coste mensual, sólo en residencia, de los nueve canes supera los 1.000 euros. A eso hay que añadir los cuidados veterinarios; un fuerte coste que nos obliga poner en marcha eventos para la recogida de fondos», indicaban desde Marcan Huella.

En principio, desde esta asociación aprecian una «mayor solidaridad entre los vecinos para acoger animales abandonados», pero son conscientes que «se hace necesario llevar a cabo un mayor trabajo de sensibilización».