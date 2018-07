Se tatúa en el antebrazo la cara de Rajoy: «Es un ídolo de masas» René Naredo, en el momento en el que le están tatuando la cara de Rajoy. Sus amigos le apoyan y su madre le dio finalmente el visto bueno: «Dijo que mientras no me tatuase al rey, que hiciese lo que me diese la gana» ELCORREO.COM Lunes, 2 julio 2018, 14:38

Se llama René Naredo y es un joven asturiano que se ha tatuado la cara de Mariano Rajoy en el antebrazo durante el festival Metrópoli, en Gijón. Para Naredo, Rajoy es un «ídolo de masas». Tras cinco horas de trabajo, el rostro del expresidente ocupará todo el antebrazo del joven.

Según René, ninguno de sus amigos se ha mostrado extrañado o preocupado por haber decidido tatuarse a Rajoy. «Saben que es un ídolo de masas, me apoyan todos», explica.

Su madre, por su parte, y aunque se mostró un poco menos emocionada, también dio finalmente su visto bueno: «Dijo que mientras no me tatuase al rey, que hiciese lo que me diese la gana».