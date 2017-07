'Supervivientes 2017': Gloria Camila y Kiko incendian las redes sociales Gloria Camila y Kiko, en 'Supervivientes'. La pareja quiere adoptar «un negrito», apelativo por el que les han calificado de «racistas» y «clasistas» ELCORREO.COM Martes, 11 julio 2017, 15:57

Gloria Camila y Kiko Jiménez están muy enamorados y quieren que su siguiente paso sea pasar por el altar - así lo han hablado en sus momentos de intimidad en el programa de Telecinco, «Supervivientes»-. Pero además quieren formar una bonita familia, tal y como el extronista le comentó a María Lapiedra.

Durante la conexión con Honduras, Kiko dijo que no concebía su vida sin Gloria Camila y afirmó que quiere «un futuro con Gloria y la veo la madre de mis hijos, claramente. No veo a otra en su lugar. Me encantaría en un futuro tener hijos». Mientras tanto, Camila desde el plató le escuchaba embelesada.

Tanto los colaboradores como el público quedaron prendidos de las palabras que éste dedicó a Gloria Camila. Todos le aplaudieron cuando mencionó uno de los deseos que ella quiere cumplir junto a él: adoptar a un niño. Para Gloria Camila es una forma de devolver todo el amor y bondad que tanto ella como su hermano José Fernando han recibido por parte de Rocío Jurado y Ortega Cano. Sería una especie de tributo a sus padres adoptivos que les proporcionaron la oportunidad de tener una vida mejor.

Kiko Jiménez quiere ayudarla y ha dicho que estará a su lado apoyándola para que alcance su sueño. «Así ella devuelve el favor a la vida», concretaba María Lapiedra completamente conmovida por lo les estaba transmitiendo su compañero en la Casa del Árbol.

La pareja coincidía en que les encantaría tener «la parejita». El joven fue más preciso y dijo que «una niña seguro y luego un negrito». Gloria Camila no dudó en respaldar las palabras de su novio. Precisamente, ha sido esto lo que ha levantado la polémica en las redes sociales. Las críticas que les han lanzado se han debido a la utilización del apelativo «negrito», por todas las ideas preconcebidas que trae consigo.

Los usuarios de Twitter se han ensañado con la pareja a la que han tildado de «racista» y «clasista». Todos han calificado su intención de adoptar de «capricho» y les han avisado que «el que adopta es porque quiere un hijo sea como sea».