Stormy Daniels a Trump: «Se acerca una tormenta» Stormy Daniels y el falso Trump, interpretado por Alec Baldwin. La actriz porno protagonizó el arranque del icónico show televisivo 'Saturday Night Live' el pasado sábado ELCORREO.COM Lunes, 7 mayo 2018, 23:13

La actriz porno Stormy Daniels sabe que su 'affaire' con Trump puede brindarle rentables días de gloria y no parece dispuesta a soltar la presa. Y si por algún remoto motivo albergara dudas sobre si continuar explotando aquella noche de vino y rosas en el lecho de Trump, por ahí anda un sagaz abogado haciendo números y enseñándoselos en una chequera. Las cifras no dejan de crecer. Más aún desde su aparición estelar el pasado sábado por la noche cuando protagonizó el arranque del icónico show televisivo 'Saturday Night Live'. Este espacio humorístico de la NBC reserva sus primeros minutos a grandes estrellas, lo que da una idea del estatus que está adquiriendo la actriz tras revelar que, a través del abogado personal del presidente, Michael Cohen, cobró 130.000 dólares por guardar silencio y no contar que se acostó con Trump durante un torneo de golf en 2006, cuando ya estaba casado con Melania.

Stormy se interpreta a sí misma en la parodia, en la que el actor Alec Baldwin encarna al rubísimo inquilino del Despacho Oval. En un momento dado la mujer amenaza al falso Trump diciéndole que «se acerca una tormenta, cariño», haciendo un juego de palabras con su nombre artístico (Stormy significa tormentoso). La cosa no queda ahí porque también le advierte de que el único modo de poner punto final al litigio (posiblemente éste sea el lío legal que más preocupa a Trump, por encima incluso de la trama rusa) es que renuncie al cargo, lo que es saludado con la ovación del público presente en el plató.

El vídeo está en YouTube, lleva 700.000 visualizaciones y su contenido ha sido objeto de análisis por comentaristas de cadenas como la CNN, donde el asunto sigue acaparando minutos de televisión, sobre todo desde que el exalcalde de Nueva York y actual asesor de Trump, Rudy Giuliani, reconociera que el presidente había reembolsado al abogado Cohen los 130.000 dólares que éste le había enviado a Daniels unas semanas antes de las elecciones. En el sketch también aparece el actor Ben Stiller en el papel de Cohen. De hecho empieza con una llamada del falso Cohen a la actriz, embutida en un vestido rojo, que antes de iniciar la conversación le pregunta si está sola. En ese momento la figura de Baldwin-Trump irrumpe desde una tercera pantalla para soltar a Stormy: «¿Y qué llevas puesto?», lo que desata las carcajadas del público.