Sinéad O’Connor acusa a su madre de abusos sexuales O’Connor, en concierto. / EFE La cantante irlandesa lo cuenta en una explosiva entrevista en el famoso programa ‘Dr. Phil’ en la televisión norteamericana EL CORREO Lunes, 18 septiembre 2017, 00:36

A la cantante irlandesa Sinéad O’Connor se le puede acusar de muchas cosas, pero no de dejarse nada en el tintero por pudor. Si hace unos días anunciaba en un vídeo en Facebook sus intenciones suicidas –fue hospitalizada por este motivo–, esta semana ha concedido una explosiva entrevista en el famoso programa ‘Dr. Phil’ en la televisión norteamericana.

«Lo que más me gusta de mi madre es que esté muerta», dijo sin rodeos. Entre lágrimas, la controvertida artista confesó al psicólogo y presentador que su progenitora, que falleció cuando ella tenía 19 años, la sometió a abusos físicos y sexuales: «Ella dirigía una cámara de tortura. Era una persona que disfrutaba lastimándote».

Sinéad escapó de casa a los 13 años y nunca logró que su madre admitiera los malos tratos. Su infierno, en todo caso, no terminó ahí: «Mi madre no fue la única persona que me violó; me violaron en varias oportunidades algunas personas extrañas de Irlanda cuando era niña», agregó. O’Connor tiene un largo historial de problemas mentales.