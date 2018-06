Personalmente, siempre he desconfiado de las adhesiones unánimes e inquebrantables, por eso cuando me tocó entrevistar a Serrat no pude evitar preguntarle (amablemente) si no le resultaba sospechoso haberse convertido en una especie de 'vaca sagrada', en alguien prácticamente incuestionable... Por supuesto, de esto hace ya bastantes años. Faltaba mucho para que en Cataluña el virus del separatismo desencadenara la destructiva pandemia del 'procés' y Serrat dejara de ser un tótem improfanable. Aquella era una mañana radiante y el cantante me había citado para desayunar en un bar de la barcelonesa plaza Molina, cerca de donde vivió el abuelo poeta de Pascual Maragall. He de decir que Serrat en el tú a tú es todavía más simpático, cálido y cautivador. Pero aún así le solté la pregunta. Él la recibió arqueando las cejas... No se veía a sí mismo como un santón de obligado culto.

El tiempo le ha acabado dando la razón. Hoy para algunos 'independes' Serrat no sólo ha dejado de representar uno de los símbolos más dignamente exportables de la catalanidad, sino que, desde su perspectiva, es un «fascista» y un «traidor». Su delito: no haber abrazado la causa del soberanismo. Pero resulta que de pronto el presunto 'facha' ha dejado descolocado a más de uno al visitar en la cárcel a Junqueras y a Raül Romeva, quien, por cierto, en su surrealista trayectoria podría acabar como aquel personaje de Woody Allen que en sus últimos años se quitó los dos puntos del nombre para pegárselos encima de las cejas...

Que Serrat ponga, a juicio de algunos, una vela a Dios y otra al diablo solo puede significar dos cosas. Una, que quiere quedar bien con todo el mundo. O dos, que le importa un pimiento lo que piensen los demás. Puestos a convertirlo en adalid de la tercera vía, solo falta que alguien proponga 'Mediterráneo' como himno nacional. El concepto está muy devaluado, tanto por el mar en sí (convertido en fosa común) como por los desastrosos juegos de Tarragona, pero la canción tiene una letra muy cantable y gran poder de cohesión. En cuanto a los separatistas imposibles de contentar... Que no sufran. Los científicos acaban de revelar que estamos solos en el universo. Va a haber sitio para todos.