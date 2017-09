Rumores de separación sobre Shakira y Piqué Josep Piqué y Shakira, en una entrega de premios, a finales del año pasado. / R.C. Medios americanos interpretan gestos y silencios como señal de que la relación hace aguas y aventuran que la cantante se ha ido de casa I. GALLASTEGUI Lunes, 18 septiembre 2017, 00:40

Shakira y Piqué se separan? Los rumores son insistentes. Partieron de medios sudamericanos y la prensa española no ha tardado en hacerse eco. Hay quien interpreta los gestos, las palabras y hasta los silencios de Shakira y Piqué como prueba irrefutable de que su relación se encuentra en un momento delicado. Y eso que solo hace unos meses que la colombiana lanzó su canción ‘Me enamoré’, toda una declaración de amor para el futbolista del FC Barcelona, con el que comparte su vida desde hace 7 años y tiene dos hijos, Milan y Sasha.

Todo comenzó en el partido que el Barça disputó el pasado fin de semana contra el Espanyol. Piqué celebró el cuarto gol de una manera inusual en él: en lugar de cruzar los brazos en alto con dos dedos de cada mano –una forma romántica y casi secreta de dedicarle el tanto a su pareja, ya que tantoél como su chica cumplen años el 2 de febrero–, en esta ocasión solo levantó el dedo corazón de la izquierda. O sea, una peineta en toda regla. ¿Un despiste? ¿Un desaire? ¿Directamente, un insulto soez sin palabras? Medios colombianos aseguran que sería la respuesta del astro catalán a la decisión de su pareja de abandonar el hogar que comparten en Barcelona.

Otra pista es que llevan meses sin posar juntos ni subir fotos de su felicidad familiar a las redes sociales, algo a lo que ambos estaban acostumbrados. Una de sus últimas apariciones públicas juntos fue en la boda de su compañero Leo Messi. La artista publicaba hace dos días en su cuenta de Instagram una foto para presentar el nuevo vídeo de ‘Perro Fiel’, tema que canta junto a Nicky Jam, y parece estar completamente concentrada en su próxima gira mundial, El Dorado World Tour, que arranca el 8 de noviembre en Colonia (Alemania) y pasará por Madrid, La Coruña y Barcelona.

Por último, los expertos en celebridades aseguran que ninguno de los dos ha desmentido el rumor. Incluso el silencio tiene un significado, vienen a decir.

«Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Mira que cosa bonita, Que boca más redondita. Me gusta esa barbita». Quizá las cariñosas palabras de Shakira tengan fecha de caducidad.