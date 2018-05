El Rubius abandona Youtube por problemas de estrés y ansiedad El youtuber con más seguidores de España, casi 30 millones, ha decidido tomarse un tiempo lejos de la red social BEATRIZ GARNÁNDEZ Viernes, 25 mayo 2018, 17:39

Rubén Doblas, más conocido como 'El Rubius', ha anunciado que dejará Youtube durante «unos meses» por problemas de «salud mental» a consecuencia del estrés y la presión a la que está sometido, según ha reconocido en un vídeo subido a su plataforma. El 'youtuber' con más seguidores en España, casi 30 millones, ha tenido que someterse a diversas pruebas médicas en lo que va de año.

«Últimamente me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara y grabar vídeos como he hecho estos últimos siete años», señala. Además, ha confesado que se pone más nervioso y le cuesta más respirar. «Estoy luchando contra estos demonios que tengo en mi cabeza todos los días y que van a más. Y creo que lo que me hace falta es irme una temporada, desconectar un poco, porque llevo siete años sin parar», matiza.

'El Rubius', a sus 28 años, reconoce que ha llegado al límite y que necesita tomarse un tiempo lejos de todo lo que le rodea. Para tranquilizar a sus seguidores, el 'youtuber' ha señalado que seguirá activo en el resto de sus redes sociales como Twitter o Instagram. «Subiré algún vídeo pero no muchos, ahora voy al E3 -Electronic Entertainment Expo- y me hace mucho ilusión», ha señalado.

Este 'período de vacaciones' que se tomará uno de los personajes más conocidos en España le servirá para centrarse en el anime, como él mismo ha reconocido. «Este verano me quiero enfocar en el trabajo de mis sueños que es el anime que todos conocéis, 'Virtual Hero', y me gustaría estar al 100% en este proyecto», ha dicho. En octubre de 2017, anunció la producción de la serie 'Virtual hero' junto a Movistar+ y Zeppelin TV, basada en su cómic con el mismo nombre y del que ha publicado tres tomos. La trama contará las aventuras de Rubius, que tendrá que liberar a los cien mejores gamers de Trollmask, un enemigo vengativo, en un mundo virtual.

Al final del vídeo ha querido agradecer todas las muestras de apoyo de sus seguidores durante este tiempo. «Cuando llegue a los 30 millones de suscriptores quiero hacer algo especial», ha confesado, por lo que se trata de un 'hasta pronto'.

Récord mundial

El 'youtuber' español batió el pasado mes de marzo el récord de más personas viendo un streaming de youtube en un evento 'gamer', con un millón de usuarios. El Rubius reunió a otros 99 'youtubers' de habla hispana para una partida de 'Fornite', el popular juego de plataforma, bajo el hastag #YTBattleRoyale, la partida se convirtió en 'trending topic' en España, Colombia, Venezuela, Chile y Panamá.

Gracias a todos por una noche inolvidable. A los Youtubers y a los suscriptores. Hemos batido el record mundial de views en directo en gaming. #YTBattleRoyale os quiero <3 pic.twitter.com/0WiJP34ZRD — elrubius (@Rubiu5) 25 de marzo de 2018

La mayoría de su contenido está basado en 'gameplays' -donde comenta un videojuego al mismo tiempo que juega-, pero también hay videoblogs sobre sus viajes, directos, respuestas a preguntas de sus seguidores, 'challenges' -retos virales en la red-, 'sketches' o participaciones en chats del portal 'Chatroulette', donde se encargaba de 'trollear' a los usuarios de la plataforma con mensajes sin sentido.