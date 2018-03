La respuesta de Paula Echevarría al dardo de David Bustamante La actriz ha aprovechado una foto en Los Ángeles con un compañero para devolverle el golpe a su exmarido ELCORREO.COM Sábado, 17 marzo 2018, 23:18

Hace unos días, David Bustamante gritó en mitad de su concierto en Castellón «yo soy una persona que no me maquillo ni me peino para subir una foto todos los días». Una frase que muchos interpretaron como un dardo a su exmujer, Paula Echevarría.

La actriz candasina, que se encuentra en Los Ángeles por motivos de trabajo, ha publicado una foto con un compañero, en la que añadió que el joven «no va maquillado pero por el efecto de los focos parece que lleva eyeliner». La asturiana aseguró, entre paréntesis que no tenía «ni la más remota idea de a qué juego se supone que estoy entrando. Creo que a más de uno se le va la imaginación por aquí».

Las reacciones de sus seguidores ha sido unánime, pidiendo que se deje de indirectas con su exmarido y cierren su divorcio de la forma más cordial posible.