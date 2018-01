Playboy se prepara para decir adiós a la revista Hugh Hefner, fundador del Imperio Playboy. / REUTERS El actual director de la compañía anuncia que, a partir de ahora, se centrarán en explotar la marca I. C. Miércoles, 3 enero 2018, 23:48

Un año le bastó a la familia Hefner, dueña del imperio Playboy, para darse cuenta de que, sin ese batallón de mujeres despampanantes en pelotas, su revista había perdido esencia. Tres meses han sido suficientes para que Ben Kohn, actual director de la compañía tras la muerte del viejo Hefner el pasado septiembre, se haya percatado de que el papel ya no es rentable y sí centrarse en crear la marca World of Playboy, que es «mucho más que una publicación impresa pequeña y obsoleta». En declaraciones a ‘The Wall Street Journal’, Kohn ha confesado que no cree que la revista impresa sea la mejor manera de comunicarse con sus consumidores aventurando que 2018 será un año de transición «de una empresa de medios a una empresa de marca sólida».

Atrás quedan por tanto los signos de recuperación de finales de 2015, cuando la decisión de ‘vestir’ a sus chicas hicieron crecer las visualizaciones en Internet atrayendo a clientes publicitarios poderosos. Sin embargo, las ventas en papel nunca se recuperaron y mucho menos lograron acercarse a los siete millones de ejemplares que llegó a vender en 1972. De hecho, hoy no pasan de 500.000. En opinión de Ben Kohn, muy poco para una marca como Playboy.