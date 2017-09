Isa Pantoja, en el concierto de Maluma en Bilbao 'Chabelita' fue una fan más en el BEC! de Barakaldo INÉS RODRÍGUEZ Jueves, 14 septiembre 2017, 15:46

El concierto que Maluma ofreció anoche en el BEC! contó con una fan inesperada. Isa Pantoja, la hija de Isabel Pantoja, fue una de las numerosas jóvenes que se dieron cita en el directo del cantante colombiano en Bilbao.

Muy aficionada a redes sociales, 'Chabelita' colgó una historia de Instagram en la que se la podía ver disfrutando del evento con una amiga. Se sabe que la hermana de Paquirrín es una ardiente admiradora del artista, al que ha piropeado en redes sociales. De hecho, a principios de año la joven acompañó a su madre a una serie de conciertos en Chile, con el propósito de conocer a Maluma en persona. «Voy a por ti pero sin ningún contrato», llegó a publicar Isa Pantoja en Instagram. Lo cierto es que logró conocer a Maluma, al que anoche volvió a ver en acción.

Nacido en Medellín (Colombia) hace 23 años, Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas. Su tema 'Felices los 4' no ha parado de sonar en todo el verano y en su currículo figuran ya colaboraciones con artistas como Shakira, Ricky Martin, Carlos Vives, Marc Anthony o Wisin, por citar algunos. Su éxito, sin embargo, no ha estado exento de polémica.

Tal como les ocurre a otros cantantes de reguetón, se ha criticado en numerosas ocasiones al artista por servir de altavoz a letras sexistas en las que se habla de la mujer como objeto sexual. Sobre todo a raíz de la publicación del tema '4 babys', con estrofas como «Estoy enamorado de cuatro babies / Siempre me dan lo que quiero / Chingan cuando yo les digo / Ninguna me pone pero». Él, por su parte, se ha defendido de la polémica argumentando que la canción «no es violenta, es sexual, es sensual, pero no violenta. No puedo cantar algo que invite a la violencia».

ISA PANTOJA EN INSTAGRAM