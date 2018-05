De opositor a policía en Valladolid a ser el más guapo de España Jesús Collado se alza con el título Míster Internacional España 2018 tras acceder al certamen por una sustitución LORENA SANCHO YUSTE Lunes, 7 mayo 2018, 13:21

Mide 1,95 metros, es titulado en Magisterio de Primaria en la especialidad de Educación Física e Inglés pero posee una clara vocación por el Cuerpo Nacional de Policía, al que opositará en breve. El nuevo guapo oficial de España tiene ADN vallisoletano, nacido y criado en la capital del Pisuerga, donde trabaja como relaciones públicas en un local de copas de la conocida zona de 'Coca' y donde reside junto a toda su familia. Jesús Collado, 25 años de edad y soltero, es desde la noche del sábado Míster Internacional España 2018, un título que curiosamente llega casi de forma accidental, pues hace tan solo tres semanas que accedió a sustituir al candidato vallisoletano, que se sintió indispuesto y finalmente no pudo participar. «He llegado el último y salgo el primero», señalaba visiblemente «feliz y emocionado» tras lograr un certamen que ahora le abrirá la puerta a una vertiginosa agenda de actos sociales y de moda. «Me lo propusieron, yo había hecho algún desfile y alguna cosita de moda, y me dijeron que les encajaba para poder representar a Valladolid en Míster España. Al principio no lo veía y llegué incluso a decirles que no, pero al final me convencieron y, para mayor sorpresa, he ganado», comentaba desde Tenerife, isla en la que se ha celebrado el certamen.

Medidas

Desconoce sus medidas reales. Es más, asegura que cuida su físico para lograr superar las pruebas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía. Y aunque admite que el jurado habrá tenido en cuenta su belleza exterior, se muestra convencido que lo que de verdad cautivó en este certamen fue su «humildad, alegría y lealtad», demostradas durante los siete días que ha pasado en Canarias desarrollando diferentes pruebas. «Soy muy alegre y simpático y creo que se rieron mucho conmigo, y aunque imagino que habrán tenido en cuenta mi físico, al final esas cualidades también cuentan».

En apenas un puñado de horas de reinado, Jesús Collado había absorbido ya los innumerables consejos que sus predecesores le habían ofrecido para afrontar la nueva etapa que se le abre. Porque es consciente de que un título tan destacado atraerá a «gente interesada» a la que tendrá que saber decir no. «El consejo que más me han repetido ha sido el de que siga siendo yo mismo y que en el tiempo que dure esto, confíe en los míos, en mi gente». Porque tiene claro que su reinado será pasajero. Al igual que lo es la moda o la belleza. «Y sé lo que quiero, que es ser policía. Quizás ahora lo tenga que retrasar un poco, pero soy joven y tengo mucho tiempo para lograrlo».