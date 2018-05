Muere la actriz Pamela Gidley Pamela Gidley. / The Sun Era la actriz que encarnó a Teresa Banks en 'Twin Peaks: Fire Walk with Me' ELCORREO.COM Miércoles, 2 mayo 2018, 00:50

Pamela Gidley, la actriz que encarnó a Teresa Banks en 'Twin Peaks: Fire Walk with Me', fue encontrada sin vida en su domicilio de Seabrook, Texas, el pasado 16 de abril, aunque su familia no hizo pública la noticia hasta este lunes. Se desconocen las causas del fallecimiento de la intérprete, de 52 años.